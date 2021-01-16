Як підготуватися до ПЛР-тесту на COVID-19: у МОЗ дали поради

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) дали поради, як найкраще підготуватися до ПЛР-тесту на коронавірус, для того щоб отримати максимально достовірний результат.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Центру громадського здоров'я МОЗ. Зокрема, там порадили за 3-4 години до тестування припинити жувати жуйку та їсти.

За 6 годин до здачі ПЛР-тесту на коронавірус не рекомендується:

користуватися лікарськими препаратами для зрошення горла,

вживати ліки, які потрібно розсмоктувати.

За 3-4 години перед тим, як здавати тест на коронавірус, не рекомендують:

жувати цукерки або жуйку,

чистити зуби,

полоскати рот і горло,

їсти,

пити,

курити.

Центр громадського здоров'я / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада готує законопроєкт, який передбачає покарання за підробку тестів на коронавірус (COVID-19). Документ буде зареєстровано вже найближчим часом.