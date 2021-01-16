Як підготуватися до ПЛР-тесту на COVID-19: у МОЗ дали поради

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) дали поради, як найкраще підготуватися до ПЛР-тесту на коронавірус, для того щоб отримати максимально достовірний результат.
Про це повідомили на сторінці у Facebook Центру громадського здоров'я МОЗ. Зокрема, там порадили за 3-4 години до тестування припинити жувати жуйку та їсти.
За 6 годин до здачі ПЛР-тесту на коронавірус не рекомендується:
користуватися лікарськими препаратами для зрошення горла,
вживати ліки, які потрібно розсмоктувати.
За 3-4 години перед тим, як здавати тест на коронавірус, не рекомендують:
жувати цукерки або жуйку,
чистити зуби,
полоскати рот і горло,
їсти,
пити,
курити.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада готує законопроєкт, який передбачає покарання за підробку тестів на коронавірус (COVID-19). Документ буде зареєстровано вже найближчим часом.
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