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/ Пульмонологія

Як підготуватися до ПЛР-тесту на COVID-19: у МОЗ дали поради

6.1т
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У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) дали поради, як найкраще підготуватися до ПЛР-тесту на коронавірус, для того щоб отримати максимально достовірний результат.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Центру громадського здоров'я МОЗ. Зокрема, там порадили за 3-4 години до тестування припинити жувати жуйку та їсти.

За 6 годин до здачі ПЛР-тесту на коронавірус не рекомендується:

  • користуватися лікарськими препаратами для зрошення горла,

  • вживати ліки, які потрібно розсмоктувати.

За 3-4 години перед тим, як здавати тест на коронавірус, не рекомендують:

  • жувати цукерки або жуйку,

  • чистити зуби,

  • полоскати рот і горло,

  • їсти,

  • пити,

  • курити.

Як підготуватися до ПЛР-тесту на COVID-19: у МОЗ дали поради

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада готує законопроєкт, який передбачає покарання за підробку тестів на коронавірус (COVID-19). Документ буде зареєстровано вже найближчим часом.

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Автор
Ольга Ліпич Ольга Ліпич
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я Центр громадського здоров'я
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