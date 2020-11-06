З кожним днем ситуація з коронавірусом ускладнюється, кількість хворих неухильно зростає. Місць в лікарнях майже немає, а критерії госпіталізації стають жорсткішими. Разом з цим, немає ніякої ясності, що робити людині, яка заразилася, і питання "як лікувати інфекцію вдома" залишається актуальним.

Українські лікарі, які мають справу з ковідними хворими, розповіли, як правильно лікуватися вдома, чи потрібно всім зараженим робити КТ легень і як відрізнити грип від COVID-19.

Чим відрізняється коронавірус від грипу?

Лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський:

"Це втрата нюху і спотворення смаку. Під час коронавірусу також часто буває діарея. Якщо людина занедужала, то все ж варто звернутись до сімейного лікаря. Є таке правило: якщо ти сумніваєшся, то завжди розцінюй це в гіршу сторону. Для грамотного лікаря дуже легко визначити, у якому стані пацієнт і чого він потребує".

Лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський:

"Ми знаємо, що грип дуже відрізняється від COVID-19. У випадку грипу вся ситуація і вся картина розвивається дуже швидко. Найтяжчі та найяскравіші симптоми ми бачимо в перший день. Це – височенна температура – до 39-40 градусів. Це міалгія (м'язовий біль), біль і ломота у всьому тілі. І це не стільки біль в горлі, скільки сухий кашель. Але всі ці симптоми дуже яскраві, найпотужніші у перший, другий, третій день. І вже у нормальної здорової людини до п’ятого-шостого дня ми бачимо, як симптоми зменшуються".

У разі коронавірусної інфекції відбувається усе навпаки.

"Коли хворіють середньо-важко, то COVID-19 розганяється поступово. У перший день може не бути взагалі ніяких симптомів, лише слабкість та ломота у тілі. На другий-третій день може бути температура 37,1-37,2. А вже висока температура і важкі прояви – наприкінці першого тижня хвороби".

Інфекціоніст наголосив, що грип не лікується так, як лікується коронавірус. І додав, що у випадку COVID-19 заборонені ті препарати, які застосовуються для лікування грипу.

КТ легень і рентген: чи потрібно робити і що краще?

В Україні ціна комп'ютерної томографії (КТ) легень стартує від 1100 до 1800 гривень. А за кордоном її роблять лише за призначенням лікаря. Пацієнти, які самі собі призначають КТ, а тим паче ті, які ходять на нього кілька разів, – найбільше дивують ізраїльського лікаря Бориса Бриля:

"У нас немає такого, щоб хтось побіг на комп'ютерну томографію. У нас заборонено робити КТ, як і аналізи крові, без призначення лікаря. Повинна стояти печатка. Я відправлю людину на КТ – я потім повинен відповісти: чому я її відправив".

Така суворість пов'язана із шкодою від такої діагностики, яка значно перевищує користь.

Медичний фізик Руслан Зелінський:

"Дозу опромінення під час одного сеансу КТ можна прирівняти до того, як сорок разів пролетіти від Токіо до Нью-Йорку".

Українські лікарі також пояснюють: перевіряти легені на КТ треба тільки тяжким хворим. У більшості випадків достатньо рентгену.

Львівська лікарка Наталія Шоробура:

"Комп'ютерна томограма органів грудної клітини опромінить вас на 2-5 мЗв, при тому, що в природі людина отримує в комплексі всіх іонізуючих випромінювань 2,4 мЗв за рік. Цього не треба боятись наперед, але критично оцінити, чи дійсно вам потрібне це обстеження. Я розумію, що кожен випадок – індивідуальний. На те вам і потрібен лікар, щоб вирішити – потрібне зараз КТ-обстеження, чи це марне опромінення і трата грошей".

Лікар-педіатр, кандидат медичних наук Андрій Пеньков:

"Цю практику з негайним КТ дослідженням і призначенням антибіотиків після ПЛР-тестів і КТ якщо ми протягом місяця не поборемо в країні, то можна вважати, що ми на рівні аборигенів Амазонки".

Як лікувати коронавірус вдома?

Лікар Євген Дубровський пояснює:

"Спокійно та без паніки. Треба звернутися до свого сімейного лікаря та отримати від нього поради та рекомендації. Зараз заборонено вживати будь-які противірусні препарати амбулаторно. Це пов’язано з ризиком отримати неконтрольовану імунну реакцію і появу так званого "цитокінового шторму". І в жодному випадку не можна застосовувати без показань антибіотики".

Анестезіолог Павло Сільковський:

"У разі підтвердженого інфікування коронавірусом важливо організувати за хворим правильний догляд. Зокрема, потрібно пити багато рідини та дихати свіжим повітрям. Крім того, хворіючи на COVID-19, надзвичайно важливо підтримувати позитивний настрій. Я раджу бути оптимістом, бо тих, хто одужав, дуже багато, а тих, хто не зміг подолати коронавірус, у відсотковому відношенні не так багато.

З огляду на те, що під час всіх вірусних захворювань: грипу, ГРЗ чи коронавірусу, – ми не маємо специфічних дієвих ліків, то основне завдання покладається на організм. Якщо з'явилась задишка у спокої, є відчуття браку повітря, то це сигнал, що в домашніх умовах більше лікуватися не варто і потрібно їхати до лікарні".

Інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко:

"Я проти того, щоб на загал називати якийсь препарат, бо це може призвести для непоправних наслідків. Для того, щоб лікуватись вдома, потрібно, щоб стан дозволяв, а його визначає сімейний лікар. Всі ми різні і до кожної людини має бути індивідуальний підхід. Кожен, хто залишається вдома, повинен розуміти, що в цей період він має бути на зв'язку з сімейним лікарем, щоб попереджувати про зміну стану, про перебіг хвороби загалом".

Всі медики зійшлися на думці, що головне в нинішній ситуації – це залишатися спокійним та дотримуватися дистанції, мити руки і носити маску, вести здоровий спосіб життя і стежити за харчуванням, а при появі перших симптомів залишатися вдома та звернутися до лікаря, не ризикувати своїм здоров'ям і здоров'ям оточуючих.