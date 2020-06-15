Як коронавірус проникає в організм: названо головний "коридор"

Коронавірусна інфекція найчастіше потрапляє до організму через слизову оболонку носа, а вже потім вражає, зокрема, легені та мозок людини.

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Такого висновку під час дослідження дійшли американські вчені з Північної Кароліни. Хоча раніше вважалося, що "коридором" входу COVID-19 є горло, повідомляє Frankfurter Rundschau.

"Спочатку виходили з того, що коронавірус вражає тканину глотки і потім під час протікання хвороби потрапляє в нижні дихальні шляхи. Здавалося, що до такого припущення підходить і те, що спершу нежить вважалася скоріше рідкісним симптомом у випадку COVID-19, а загалом після зараження першим симптомом найчастіше були болі в горлі", – йдеться в науковій роботі.

Коронавірус проникає в організм через ніс

Вчені підкреслюють, що насправді вірус потрапляє в організм іншим шляхом. За їхніми совам, спочатку він вражає клітини носової порожнини і звідти з фізіологічними рідинами потрапляє у глибокі відділи легень. Через ніс COVID-19 також може потрапляти у мозок.

Для того, щоб вивчити шлях коронавірусу, дослідники реконструювали в лабораторії на основі наявних генетичних даних про вірус штучного двійника, який світиться зеленим кольором під час флуоресценції. За допомогою такого високочутливого методу вони вивчили різні типи клітин у слизовій оболонці носа, глотки і бронхів, щоб встановити вміст у них рецепторів ACE2. Останні, підкреслюють фахівці, мають вирішальне значення при COVID-19, оскільки вірус "чіпляється" до них, щоб потрапити всередину клітини.

У результаті було встановлено, що концентрація рецепторів ACE2 знижувалася в напрямку від верхніх дихальних шляхів до нижніх. Як пояснюють вчені, це означає, що в клітинах слизової носа їх було більше, ніж у клітинах глотки і бронхів.

Коронавірус проникає в організм через ніс

Водночас фахівці зачепили й тему антитіл, виявлених у крові пацієнтів після захворювання іншими видами коронавірусу. Вони дійшли висновку, що люди, які перехворіли на SARS або MERS, мають частковий імунітет щодо COVID-19, що сприяє більш легкому перебігу хвороби. Також вчені вважають, що таким частковим імунітетом можуть володіти люди, які перехворіли одним із поширених простудних захворювань, що викликаються коронавірусами.

"Втім, такі результати не дозволяють зробити висновок про те, що інший шлях – пряме зараження легень, – не зустрічається. Проте тепер він здається "менш імовірним". Якщо виходити з того, що спочатку вірус вражає слизову носа або лише потім легені, то цей час можна використовувати, щоб за допомогою терапії запобігти розвитку легеневої інфекції при COVID-19", – підсумували вчені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус вражає не тільки дихальні шляхи й легені, але може вдарити і по інших органах, наприклад нирках і печінці.

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