Як COVID-19 передається в поїздах: швидкість показали наочно

Шанси заразитися COVID-19 у вагоні поїзда з інфікованою людиною великі, якщо перебувати з нею в безпосередній близькості й без захисних засобів. До того ж ризик передачі пов'язаний не тільки з відстанню, а й часом присутності в вагоні.

Це під час дослідження з'ясували вчені з Саутгемптонського університету Британії. Результати було опубліковано в журналі "Клінічні інфекційні захворювання", передає MedicalXpress.

Ґрунтуючись на швидкісних маршрутах у Китаї, фахівці виявили, що ймовірність зараження в пасажирів поїзда, які сидять у межах трьох рядів ушир і п'яти уздовж від зараженої людини (індексний пацієнт), – від нуля до десяти відсотків (10,3). Водночас середня швидкість передавання вірусу для них становить 0,32 відсотка.

Коронавірусом легко заразитися в поїзді

Крім цього, виявилося, що пасажири, які подорожують на сидіннях, безпосередньо прилеглих до хворого СOVID-19, страждали найвищим рівнем передавання вірусу – в середньому 3,5 відсотка заразилися цією хворобою. Для тих, хто сидів в одному ряду, цей показник становив 1,5 відсотка.

Також "рівень атаки" для кожного місця – кількість пасажирів на цьому місці з діагнозом COVID-19, поділена на загальну кількість пасажирів, які подорожують на одному й тому ж місці, – збільшувалася на 0,15 відсотка за кожну годину, протягом якого людина подорожувала із хворим. Для тих, хто сидів на сусідніх місцях, цей показник зростання був вищим і становив 1,3 відсотка за годину.

Водночас з’ясувалося, що тільки 0,075 відсотка людей, які використовували місце, раніше займане хворим, теж заражалися.

Швидкість атаки COVID-19 на різні місця і час спільної подорожі на швидкісному поїзді (Саутгемптонський університет)

Дослідники дійшли висновку, що безпечним для здорової людини буде соціальна відстань на рівні не менше ніж один метр від хворого і протягом однієї години, проведеної разом. Після двох годин контакту відстань менше ніж 2,5 метра може виявитися недостатньою для запобігання передавання вірусу.

Зазначається, що дослідження проходило у співпраці з Китайською академією наук, Китайською академією електроніки та інформаційних технологій і Китайським центром із контролю і профілактики захворювань. Команда WorldPop, експерт у сфері картографування населення, використовувала складне моделювання для аналізу анонімних маршрутів і даних про інфекції, пов'язаних із пасажирами високошвидкісних поїздів G у Китаї.

У поїздах існує підвищений ризик передавання COVID-19

Експеримент охоплював тих, хто мав COVID-19 під час поїздки, і їхніх близьких контактів (у кого проявилися симптоми протягом 14 днів після поїздки). Дані охопили період із 19 грудня 2019 року до 6 березня 2020 року й охоплювали 2334 пацієнтів із індексами і 72 093 близьких контактів. Час у дорозі варіювалося від менш ніж однієї до восьми годин.

"Наше дослідження показує, що, хоча існує підвищений ризик передавання COVID-19 у поїздах, розташування сидіння людини й час у дорозі щодо інфікованого може мати велике значення. Це дозволяє припустити, що під час пандемії COVID-19 важливо зменшити щільність пасажирів і сприяти заходам особистої гігієни, використання масок і, можливо, проводити перевірку температури перед посадкою в поїзд", – говорить провідний дослідник Шенджі Лай.

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