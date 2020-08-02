Як COVID-19 передається в поїздах: швидкість показали наочно
Шанси заразитися COVID-19 у вагоні поїзда з інфікованою людиною великі, якщо перебувати з нею в безпосередній близькості й без захисних засобів. До того ж ризик передачі пов'язаний не тільки з відстанню, а й часом присутності в вагоні.
Це під час дослідження з'ясували вчені з Саутгемптонського університету Британії. Результати було опубліковано в журналі "Клінічні інфекційні захворювання", передає MedicalXpress.
Ґрунтуючись на швидкісних маршрутах у Китаї, фахівці виявили, що ймовірність зараження в пасажирів поїзда, які сидять у межах трьох рядів ушир і п'яти уздовж від зараженої людини (індексний пацієнт), – від нуля до десяти відсотків (10,3). Водночас середня швидкість передавання вірусу для них становить 0,32 відсотка.
Крім цього, виявилося, що пасажири, які подорожують на сидіннях, безпосередньо прилеглих до хворого СOVID-19, страждали найвищим рівнем передавання вірусу – в середньому 3,5 відсотка заразилися цією хворобою. Для тих, хто сидів в одному ряду, цей показник становив 1,5 відсотка.
Також "рівень атаки" для кожного місця – кількість пасажирів на цьому місці з діагнозом COVID-19, поділена на загальну кількість пасажирів, які подорожують на одному й тому ж місці, – збільшувалася на 0,15 відсотка за кожну годину, протягом якого людина подорожувала із хворим. Для тих, хто сидів на сусідніх місцях, цей показник зростання був вищим і становив 1,3 відсотка за годину.
Водночас з’ясувалося, що тільки 0,075 відсотка людей, які використовували місце, раніше займане хворим, теж заражалися.
Дослідники дійшли висновку, що безпечним для здорової людини буде соціальна відстань на рівні не менше ніж один метр від хворого і протягом однієї години, проведеної разом. Після двох годин контакту відстань менше ніж 2,5 метра може виявитися недостатньою для запобігання передавання вірусу.
Зазначається, що дослідження проходило у співпраці з Китайською академією наук, Китайською академією електроніки та інформаційних технологій і Китайським центром із контролю і профілактики захворювань. Команда WorldPop, експерт у сфері картографування населення, використовувала складне моделювання для аналізу анонімних маршрутів і даних про інфекції, пов'язаних із пасажирами високошвидкісних поїздів G у Китаї.
Експеримент охоплював тих, хто мав COVID-19 під час поїздки, і їхніх близьких контактів (у кого проявилися симптоми протягом 14 днів після поїздки). Дані охопили період із 19 грудня 2019 року до 6 березня 2020 року й охоплювали 2334 пацієнтів із індексами і 72 093 близьких контактів. Час у дорозі варіювалося від менш ніж однієї до восьми годин.
"Наше дослідження показує, що, хоча існує підвищений ризик передавання COVID-19 у поїздах, розташування сидіння людини й час у дорозі щодо інфікованого може мати велике значення. Це дозволяє припустити, що під час пандемії COVID-19 важливо зменшити щільність пасажирів і сприяти заходам особистої гігієни, використання масок і, можливо, проводити перевірку температури перед посадкою в поїзд", – говорить провідний дослідник Шенджі Лай.
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