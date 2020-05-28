Всю зиму в масці: вірусологиня попередила про другу хвилю епідемії COVID-19 в Україні

Ослаблення карантину в Україні зовсім не означає, що коронавірус (COVID-19) відступає. Українцям доведеться носити маски ще всю осінь і зиму, коли може настати друга хвиля епідемії.

Про це в інтерв'ю "Новому времени"розповіла українська вірусологиня Алла Мироненко.

"До другої хвилі, перш за все, повинна бути готова система охорони здоров'я, ми бачимо, що майже кожен день значний відсоток тих, що заразилися – це медики. Зрозуміло, що на перших етапах епідемії засобів захисту практично не було, але зараз їх все більше. Нам важливі не тільки місця в стаціонарі, але і ті, хто буде лікувати", – пояснила медикиня.

COVID-19 в Україні

Мироненко додала, що українцям потрібно і далі дотримуватися запобіжних заходів, щоб не заразитися.

"Що до звичайних людей, рекомендації все ті ж: ми не повинні сприймати ослаблення карантину як зникнення хвороби – вона є, і в масках нам ходити мінімум всю осінь і зиму", – розповіла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 28 травня, в Україні зафіксовано 22 382 випадки COVID-19.