Уражені коронавірусом легені знищують самі себе: лікарка описала процес

Вони намагаються оновитися, але це відбувається дуже інтенсивно

Уражені коронавірусом легені більше не здатні виконувати свою функцію. А намагаючись врятуватися, в якийсь момент вони починають знищувати самі себе.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповіла лікарка-патологоанатомка Львівського обласного патологоанатомічного бюро Аліна Колесник. Медикиня зізналася, що за 9 років практики ідеальних легень у померлих не бачила, але в нинішній ситуації процес їхнього ураження виглядає зовсім інакше.

"Будь-які легені після смерті людини змінені. У людей, які померли від серцево-судинних захворювань, наявний набряк, у курців – велика кількість антракотичного пігменту. Іноді страшно виглядають легені людей, які просто жили поряд із трасами, через смог, який у них осідає. А в разі коронавірусу ми бачимо масивні легені, важкі, набряклі, безповітряні, твердої щільності. Вони мають брудно-малиновий колір. Просвіти альвеол звужені, міжальвеолярні перегородки потовщені", – описала вона.

Борючись із коронавірусом, легені починають знищувати самі себе – лікарка-патологоанатомка

Лікарка зазначила, що такі зміни викликає і грип, а також панкреонекроз у разі важких форм панкреатиту. Також Колесник уточнила, що в організмі людини є органи, які під час ураження заміщуються сполучною тканиною. Наприклад, якщо сильно порізатися, то з часом утворюється рубець. Таке саме, за її словами, відбувається з легеневою тканиною, коли її вражає коронавірус.

"Запалення легень – це відповідь на пошкодження. Простими словами, вони намагаються оновитися, але це відбувається дуже інтенсивно, рубців з'являється занадто багато, тому виникає фіброз і легені більше не здатні виконувати свою функцію. Тобто вони, намагаючись врятуватися, в якийсь момент починають знищувати самі себе", – пояснила лікарка-патологоанатомка.

Вона підкреслила, що саме тому хворим на COVID-19 дають пульс-терапію, яка знижує імунітет. Це необхідно для того, щоб легені не оновлювали себе так інтенсивно.

"Тому що гострий респіраторний дистрес-синдром і фіброз, які майже завжди бачать патологоанатоми під час розтину людей, залежно від того, коли вони померли, – це наслідки вже не стільки вірусу, скільки боротьби з ним організму", – підсумувала Колесник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

деякі лікарі-паталагоанатоми кажуть, що легені померлих унаслідок COVID-19 відрізняються від типового стану і більше нагадують печінку. Вони зазначили, що "коронавірусну" пневмонію ні з чим не переплутаєш.

Глава британської асоціації з боротьби з раком легень Роберт Рінтул розповів, як відрізнити коронавірус від раку легень.

Медики з'ясували, що у більшості людей, які перенесли коронавірус, легені зазвичай відновлюються добре. Водночас у деяких після перенесеної хвороби ознаки патологій можуть зберігатися протягом декількох місяців.

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