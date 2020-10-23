Україна почала історичне розроблення власної вакцини від COVID-19: як працюватиме і у скільки обійдеться

Уже пів року в Україні тривають розроблення вакцини проти коронавірусу за типом SARS-CoV-2. Днями результати доклінічного випробування показали президенту Володимиру Зеленському, і він пообіцяв протестувати вже готовий препарат на собі.

У скільки обійдеться виготовлення вакцини, хто за це заплатить і чому цей процес можна вважати безпрецедентним – читайте в матеріалі OBOZREVATEL

У чому унікальність розроблення

Ще наприкінці серпня президент Зеленський говорив: Україна не має технічної можливості розробляти власні вакцини, зокрема й від коронавірусів, навіть попри те, що має геніальних медиків. А вже за місяць стало відомо, що два інститути виграли державні гранти на створення власної вакцини від COVID-19. Це Львівський інститут біології клітини (10 млн грн) та Інститут біохімії (3 млн грн). Тепер в Україні одночасно планують почати роботу відразу над кількома типами прототипів вакцин.

Також стало відомо про доклінічні дослідження вакцини біологами з Інституту національної академії наук, які тривали пів року. Один із розробників препарату – президент компанії DiaPrep System Inc., професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я й епідеміології Михайло Фаворов. Він 25 років працював у центрі з контролю захворюваністю у США, був заступником гендиректора у міжнародному інституті вакцин.

На пресбрифінгу, який у четвер, 22 жовтня, зібрали для представлення розроблення, він розповів, що вчені виділили білок, що є в людському організмі і який виробляє антитіла до коронавірусу. А значить може нейтралізовувати його в культурі інфікованих клітин людини. Саме цей білок потенційно може стати вакциною.

"Цілком можливо, що це природний антиген, який у вигляді вакцини зможе захистити будь-яку людину. Ми почали дослідження цього білка, проімунізували ним кроликів, мишей, щурів – усі дали дуже хорошу імунну відповідь. Антитіла вироблялися дуже добре й нейтралізували вірус, що дає надію: білок може виявитися вакциною", – уточнив він.

Учений нагадав, що розроблення вакцини – тривалий процес, що складається з трьох фаз перевірки. По часу це займе щонайменше 9-12 місяців. Жодну з фаз не можна пришвидшувати, оскільки йдеться про життя і здоров'я людей.

За розроблення вакцини заплатить держава

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, що після успішної доклінічної фази вчені розпочинають клінічну. Повне фінансування бере на себе держава, якій це обійдеться в 100-150 млн грн. На цьому, зокрема, наполягає і президент Зеленський.

"Одразу звертаюся до наших скептиків, які говорять "Яка вакцина? В Україні це неможливо". Оці наші комплекси національної меншовартості варто прибирати. Я вірю в українських учених, лікарів і в наші розроблення. Щоб усе це відбувалося, нам треба звернути увагу на нашу науку", – запевнив він.

Зі Степановим погоджується й провідна інфекціоністка України Ольга Голубовська. Вона нагадала, що Україна п'ятою у світі створила свої тест-системи на визначення "ковіду" і здатна розробити і свою вакцину, доклінічні дослідження якої проведено на дуже хорошому міжнародному рівні.

"Не думайте, що на коронавірусі все закінчиться. Ми входимо в епоху вірусних епідемій і пандемій. Це вже друга з початку 2000-х років, хоч і найменш смертельна. У першого коронавірусу було до 10% смертності, у близькосхідного – близько 20%, але вони не були такими заразними. У випадку з нинішнім – ми всі перехворіємо. А що буде завтра – ніхто не знає", – запевнила вона.

Українські вчені справді здатні розробити вакцину від коронавірусу і бути затребуваними на світовому ринку, якщо отримуватимуть належне фінансування від держави, вважає українська генетикиня Оксана Півень.

"Дуже добре, якщо Україна матиме свої лабораторії та групи, вона зможе задовольняти внутрішні потреби. Не варто недооцінювати українську науку. Нам сто років насаджували тезу, що українці другий сорт. Це не так, і в нас, і в медицини, науки є дуже великий потенціал, який державі варто підтримувати фінансово", – наголосила вона.

Тим часом у світі щонайменше 142 фармацевтичні компанії вже почали випробування вакцини від коронавірусу. Найбільшого прогресу, тобто виходу препарату на останній етап, досягли кілька розробників, серед яких – AstroZeneca, Moderna, BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer. Учені запевняють: до кінця 2020-го року цілком реально отримати вакцину, а вже у 2021 році активно запустити її масове виробництво.

У межах глобальної ініціативи з доступу до вакцини, яка об'єднує чимало країн, Україні погодили виділити 8 млн доз – 20% від кількості населення країни. У Всесвітній організації охорони здоров'я кажуть, що це може бути в середині 2021 року.