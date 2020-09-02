Восени в Україні чекають схожий на коронавірус грип "Гонконг", – лікарка
Восени і взимку 2020-2021 років до пандемії коронавірусу в Україні може додатися новий вірус грипу, схожий на COVID-19. Вчені називають його "Гонконг".
Він буде найстрашнішим із виявлених нещодавно штамів грипу, яких особливо варто побоюватися цього сезону. Про це в коментарі "КП" в Україні " розповіла вірусологиня, завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Алла Мироненко.
Зокрема, за даними ВООЗ, цьогоріч до складу протигрипозної вакцини вчені внесли чотири штами грипу:
вірус A/Guangdong-Maonan (H1N1);
вірус A/Hong Kong (H3N2);
вірус B/Washington (Victoria);
вірус B/Phuket (Yamagata).
Поки українські вірусологи не можуть сказати, чи збіжаться штами, що увійшли до складу вакцин, із тими, які циркулюватимуть у цьому епідемічному сезоні. Однак стверджують, що побоюватися варто саме вірусу A/Hong Kong (H3N2).
"Гонконг" – це те, що ми чекаємо і чого боїмося", – підкреслила Мироненко.
Вона додала, що зараження вказаними вище штамами грипу часто призводить до проблем зі здоров'ям для людей похилого віку з хронічними хворобами. Наприклад, у таких пацієнтів боротьба з вірусом завжди є важкою і часто не обходиться без наслідків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Центру громадського здоров'я, в Україну до епідсезону 2020-2021 років буде поставлено 665 тисяч доз вакцин від грипу чотирьох видів. Українці ж зможуть отримати щеплення від двох із них – тривалентне і чотиривалентне.