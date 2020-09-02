Восени в Україні чекають схожий на коронавірус грип "Гонконг", – лікарка

Восени і взимку 2020-2021 років до пандемії коронавірусу в Україні може додатися новий вірус грипу, схожий на COVID-19. Вчені називають його "Гонконг".

Він буде найстрашнішим із виявлених нещодавно штамів грипу, яких особливо варто побоюватися цього сезону. Про це в коментарі "КП" в Україні " розповіла вірусологиня, завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Алла Мироненко.

Вірусологи кажуть, що штам вірусу грипу "Гонконг" схожий на коронавірус

Зокрема, за даними ВООЗ, цьогоріч до складу протигрипозної вакцини вчені внесли чотири штами грипу:

вірус A/Guangdong-Maonan (H1N1);

вірус A/Hong Kong (H3N2);

вірус B/Washington (Victoria);

вірус B/Phuket (Yamagata).

Поки українські вірусологи не можуть сказати, чи збіжаться штами, що увійшли до складу вакцин, із тими, які циркулюватимуть у цьому епідемічному сезоні. Однак стверджують, що побоюватися варто саме вірусу A/Hong Kong (H3N2).

"Гонконг" – це те, що ми чекаємо і чого боїмося", – підкреслила Мироненко.

Мироненко попередила про поширення схожого на COVID-19 грипу "Гонконг"

Вона додала, що зараження вказаними вище штамами грипу часто призводить до проблем зі здоров'ям для людей похилого віку з хронічними хворобами. Наприклад, у таких пацієнтів боротьба з вірусом завжди є важкою і часто не обходиться без наслідків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Центру громадського здоров'я, в Україну до епідсезону 2020-2021 років буде поставлено 665 тисяч доз вакцин від грипу чотирьох видів. Українці ж зможуть отримати щеплення від двох із них – тривалентне і чотиривалентне.

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