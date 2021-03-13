ВООЗ схвалила одноразову вакцину Johnson & Johnson

Всесвітня організація охорони здоров'я дала дозвіл на використання вакцини Janssen від коронавірусу виробництва компанії Johnson & Johnson.

Як повідомляє сайт ВООЗ, препарат дозволений для екстреного використання в усіх країнах і для поширення COVAX.

"Кожен новий, безпечний і ефективний інструмент проти COVID-19 – це ще один крок до боротьби з пандемією. Але надія, яку дають ці інструменти, не здійсниться, якщо вони не стануть доступними для всіх людей у всіх країнах. Я настійно закликаю уряди та компанії виконувати свої зобов'язання і використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні рішення для нарощування виробництва, щоб ці інструменти стали воістину глобальними суспільними благами, доступними і доступними для всіх, а також спільним рішенням глобальної кризи", – розповів глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

Пояснимо, що екстрений дозвіл на використання вакцини означає, що вакцину можна застосовувати не чекаючи закінчення всіх її випробувань. Раніше такі дозволи отримали компанії Pfizer-BioNTech і Moderna.

Додамо, що вакцина від Janssen є першою вакциною, включеної ВООЗ в схему одноразової дози, що має полегшити логістику вакцинації в усіх країнах.

Хоча вакцину необхідно зберігати при -20 за Цельсієм, її також можна зберігати протягом трьох місяців при 2-8 градусах. При цьому термін зберігання становить два роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЄС схвалили четверту вакцину проти коронавірусу. Також в У США схвалили вакцину проти COVID-19 компанії Johnson & Johnson.