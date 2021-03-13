Головна Новини
МоваЯзык
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

ВООЗ схвалила одноразову вакцину Johnson & Johnson

7.7т
Читати матеріал російською

Всесвітня організація охорони здоров'я дала дозвіл на використання вакцини Janssen від коронавірусу виробництва компанії Johnson & Johnson.

Як повідомляє сайт ВООЗ, препарат дозволений для екстреного використання в усіх країнах і для поширення COVAX.

"Кожен новий, безпечний і ефективний інструмент проти COVID-19 – це ще один крок до боротьби з пандемією. Але надія, яку дають ці інструменти, не здійсниться, якщо вони не стануть доступними для всіх людей у всіх країнах. Я настійно закликаю уряди та компанії виконувати свої зобов'язання і використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні рішення для нарощування виробництва, щоб ці інструменти стали воістину глобальними суспільними благами, доступними і доступними для всіх, а також спільним рішенням глобальної кризи", – розповів глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

Пояснимо, що екстрений дозвіл на використання вакцини означає, що вакцину можна застосовувати не чекаючи закінчення всіх її випробувань. Раніше такі дозволи отримали компанії Pfizer-BioNTech і Moderna.

Додамо, що вакцина від Janssen є першою вакциною, включеної ВООЗ в схему одноразової дози, що має полегшити логістику вакцинації в усіх країнах.

Хоча вакцину необхідно зберігати при -20 за Цельсієм, її також можна зберігати протягом трьох місяців при 2-8 градусах. При цьому термін зберігання становить два роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЄС схвалили четверту вакцину проти коронавірусу. Також в У США схвалили вакцину проти COVID-19 компанії Johnson & Johnson.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олексій Тітофф Олексій Тітофф
Тема
Коронавірус
Особа
Тедрос Аданом Гебреєсус
Місце
Україна
Теги
Вакцина від коронавірусу Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
105
128
Смішно
0
Цікаво
28
Сумно
49
Треш
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини