ВООЗ пояснила причину рекордного зростання хворих на COVID-19 в Європі

Марина Ліснічук Пульмонологія 13:55, 9.10.2020 Оновлено: 14:02, 9.10.2020

Кількість нових випадків коронавірусу у світі, починаючи з вересня, щодня збільшується через різке зростання хворих у Європі. Але водночас смертність від COVID-19 залишається майже незмінною.

На думку фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я, останнє пов'язано зі збільшенням тестувань на діагностику вірусу. Такі дані організації наводить Daily Mail.

Згідно з ними, у четвер, 8 жовтня, у всьому світі було зареєстровано 338 779 заражень коронавірусом. До того ж 96 996 випадків із них припали на країни Європи, що стало найвищим показником за добу для регіону.

"Однак глобальні дані показують, що смертність за той же період залишалася незмінною і нижчою за пік першої хвилі як у Європі, так і в усьому світі. Це свідчить про те, що збільшення можливостей тестування багато в чому пояснює вищі цифри, оскільки зараз виявляють помірні й легкі випадки, які було пропущено під час першої хвилі", – йдеться в повідомленні.

8 жовтня у світі зареєстрували найбільшу кількість нових випадків коронавірусу – майже 339 тисяч.
Daily Mail

Зазначається, що через брак тестів під час першої хвилі пандемії в багатьох країнах тестували тільки найсерйозніші випадки інфікування – зазвичай у госпіталізованих пацієнтів. Водночас велику кількість, навіть із симптомами, не реєстрували.

У ВООЗ пояснили, що в результаті офіційна загальна кількість випадків COVID-19 тоді залишалася набагато нижчою за справжню, а показники смертності та випадків захворювання дуже точно відповідали один одному.

Зростання кількості хворих COVID-19 в усьому світі спричинене збільшенням позитивних тестів в Європі.
Daily Mail

"Тепер, коли можливості тестування збільшилися, кількість випадків захворювання різко зросла, але це не позначилося на різкому зростанні смертності, як це було під час першої хвилі", – зауважили в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 жовтня в деяких країнах було зафіксовано рекордні показники нових випадків захворювання на коронавірус. Йдеться про Німеччину, Нідерланди, Чехію, Бельгію, Швецію, Італію, Польщу.

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