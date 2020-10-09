ВООЗ пояснила причину рекордного зростання хворих на COVID-19 в Європі
Кількість нових випадків коронавірусу у світі, починаючи з вересня, щодня збільшується через різке зростання хворих у Європі. Але водночас смертність від COVID-19 залишається майже незмінною.
На думку фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я, останнє пов'язано зі збільшенням тестувань на діагностику вірусу. Такі дані організації наводить Daily Mail.
Згідно з ними, у четвер, 8 жовтня, у всьому світі було зареєстровано 338 779 заражень коронавірусом. До того ж 96 996 випадків із них припали на країни Європи, що стало найвищим показником за добу для регіону.
"Однак глобальні дані показують, що смертність за той же період залишалася незмінною і нижчою за пік першої хвилі як у Європі, так і в усьому світі. Це свідчить про те, що збільшення можливостей тестування багато в чому пояснює вищі цифри, оскільки зараз виявляють помірні й легкі випадки, які було пропущено під час першої хвилі", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через брак тестів під час першої хвилі пандемії в багатьох країнах тестували тільки найсерйозніші випадки інфікування – зазвичай у госпіталізованих пацієнтів. Водночас велику кількість, навіть із симптомами, не реєстрували.
У ВООЗ пояснили, що в результаті офіційна загальна кількість випадків COVID-19 тоді залишалася набагато нижчою за справжню, а показники смертності та випадків захворювання дуже точно відповідали один одному.
"Тепер, коли можливості тестування збільшилися, кількість випадків захворювання різко зросла, але це не позначилося на різкому зростанні смертності, як це було під час першої хвилі", – зауважили в матеріалі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 жовтня в деяких країнах було зафіксовано рекордні показники нових випадків захворювання на коронавірус. Йдеться про Німеччину, Нідерланди, Чехію, Бельгію, Швецію, Італію, Польщу.