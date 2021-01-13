ВООЗ попередила про можливу появу нових мутантів COVID-19

У світі може з'явиться ще більше нових штамів коронавірусу (COVID-19), зокрема, через високі темпи його поширення останнім часом.

З таким попередженням виступили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). Заяву фахівців цитує "Інтерфакс-Україна".

"Чим більше поширюється вірус SARS-CoV-2, тим більше можливостей у нього з'являється, щоб змінитися. Високий рівень поширення означає, що нам варто очікувати появи нових видів", – йдеться в повідомленні.

У ВООЗ не виключають можливої появи нових штамів COVID-19

За даними деяких ЗМІ, нещодавно виявлений "британський" мутант коронавірусу знайдено вже у 50 регіонах світу. Хоча журналісти не вказують, про які саме частини світу йдеться.

Тоді як південноафриканський тип поширюється на 20 територіях, а в Японії є свій, третій різновид COVID-19.

Зазначимо, що за даними Центру громадського здоров'я, в Україні поширюються п'ять штамів коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мутаційний тип COVID-19, знайдений у Японії, не впливає на загальний стан переносимості хвороби, заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.