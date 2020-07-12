ВООЗ назвала всі відомі способи передавання COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала пам'ятку про коронавірусну інфекцію, назвавши всі відомі способи передавання COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як йдеться на офіційному сайті ВООЗ, заразитися можна від людини, інфікованої коронавірусом.

Як можна заразитися коронавірусом pixabay.com

"Захворювання передається насамперед від людини до людини через дрібні краплі, які виділяються інфікованим COVID-19 із носа або рота під час кашлю, чхання або розмови. Через свою відносно велику масу ці краплі не розлітаються на значну відстань і швидко опускаються вниз", – йдеться в повідомленні.

Зараження COVID-19 може статися в результаті вдихання повітря, яке містить краплі, що виділилися з дихальних шляхів хворого. Саме тому необхідно триматися від хворої людини на відстані не менше ніж 1 метр.

Ці краплі можуть осідати на предметах і поверхнях, які оточують хворого, наприклад столах, дверних ручках і сходових поручнях. У результаті оточення може заразитися COVID-19, доторкнувшись спочатку до цих предметів або поверхонь, а потім до очей, рота або носа.

Тому важливо регулярно мити руки водою з милом або обробляти їх спиртовим антисептиком для рук.

У багатьох заражених наявні тільки незначні симптоми. Особливо це характерно для ранніх стадій захворювання. COVID-19 можна заразитися від людини, яка має лише невеликий кашель і в іншому не відчуває себе хворою.

Деякі дані вказують на можливість зараження вірусом від людини з безсимптомним перебігом хвороби, але наскільки часто це відбувається – поки не відомо.

Також РНК вірусу SARS-CoV-2 була виявлена в інших біологічних зразках, зокрема сечі й калі деяких пацієнтів.

Крім того, в деяких дослідженнях повідомляється про виявлення РНК коронавірусу в плазмі або сироватці. Це може означати, що вірус розмножується в клітинах крові, проте роль його передавання через кров залишається невизначеною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 12 липня коронавірус у світі вразив 12,8 млн осіб, із яких 567,6 тисячі померли, а 7,4 млн вдалося видужати. За минулу добу було зафіксовано 214,7 тисячі нових випадків хвороби.