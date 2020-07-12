ВООЗ назвала всі відомі способи передавання COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала пам'ятку про коронавірусну інфекцію, назвавши всі відомі способи передавання COVID-19.
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Як йдеться на офіційному сайті ВООЗ, заразитися можна від людини, інфікованої коронавірусом.
"Захворювання передається насамперед від людини до людини через дрібні краплі, які виділяються інфікованим COVID-19 із носа або рота під час кашлю, чхання або розмови. Через свою відносно велику масу ці краплі не розлітаються на значну відстань і швидко опускаються вниз", – йдеться в повідомленні.
Зараження COVID-19 може статися в результаті вдихання повітря, яке містить краплі, що виділилися з дихальних шляхів хворого. Саме тому необхідно триматися від хворої людини на відстані не менше ніж 1 метр.
Ці краплі можуть осідати на предметах і поверхнях, які оточують хворого, наприклад столах, дверних ручках і сходових поручнях. У результаті оточення може заразитися COVID-19, доторкнувшись спочатку до цих предметів або поверхонь, а потім до очей, рота або носа.
Тому важливо регулярно мити руки водою з милом або обробляти їх спиртовим антисептиком для рук.
У багатьох заражених наявні тільки незначні симптоми. Особливо це характерно для ранніх стадій захворювання. COVID-19 можна заразитися від людини, яка має лише невеликий кашель і в іншому не відчуває себе хворою.
Деякі дані вказують на можливість зараження вірусом від людини з безсимптомним перебігом хвороби, але наскільки часто це відбувається – поки не відомо.
Також РНК вірусу SARS-CoV-2 була виявлена в інших біологічних зразках, зокрема сечі й калі деяких пацієнтів.
Крім того, в деяких дослідженнях повідомляється про виявлення РНК коронавірусу в плазмі або сироватці. Це може означати, що вірус розмножується в клітинах крові, проте роль його передавання через кров залишається невизначеною.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 12 липня коронавірус у світі вразив 12,8 млн осіб, із яких 567,6 тисячі померли, а 7,4 млн вдалося видужати. За минулу добу було зафіксовано 214,7 тисячі нових випадків хвороби.