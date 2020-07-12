ВООЗ назвала всі відомі способи передавання COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала пам'ятку про коронавірусну інфекцію, назвавши всі відомі способи передавання COVID-19.

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Як йдеться на офіційному сайті ВООЗ, заразитися можна від людини, інфікованої коронавірусом.

Як можна заразитися коронавірусом pixabay.com

"Захворювання передається, головним чином, від людини до людини через дрібні краплі, які виділяються інфікованим COVID-19 з носа або рота при кашлі, чханні або розмові. У силу своєї відносно великої маси ці краплі не розлітаються на значну відстань і швидко опускаються вниз", – йдеться в повідомленні.

Зараження COVID-19 може статися в результаті вдихання повітря, що містить краплі, що виділилися з дихальних шляхів хворого. Саме тому необхідно триматися від хворої людини на відстані не менше 1 метра.

Ці краплі можуть осідати на оточуючих хворого предметах і поверхнях, наприклад столах, дверних ручках і сходових поручнях. В результаті навколишні можуть заразитися COVID-19, доторкнувшись спочатку до цих предметів або поверхонь, а потім до очей, рота або носа.

Тому важливо регулярно мити руки водою з милом або обробляти їх спиртовим антисептиком для рук.

У багатьох заражених присутні тільки незначні симптоми. Особливо це характерно для ранніх стадій захворювання. COVID-19 можна заразитися від людини, яка має лише невеликий кашель і в іншому не відчуває себе хворою.

Деякі дані вказують на можливість зараження вірусом від людини з безсимптомним перебігом хвороби, але наскільки часто це відбувається – поки невідомо.

Також РНК вірусу SARS-CoV-2 була виявлена в інших біологічних зразках, включаючи сечу і кал деяких пацієнтів.

Крім того, в деяких дослідженнях повідомляється про виявлення РНК коронавірусу в плазмі або сироватці. Це може означати, що вірус розмножується в клітинах крові, проте роль його передачі через кров залишається невизначеною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 12 липня коронавірус в світі вразив 12,8 млн осіб, з яких 567,6 тисяч померли, а 7,4 млн вдалося видужати. За минулу добу було зафіксовано 214,7 тисяч нових випадків хвороби.

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