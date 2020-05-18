Визначено "перший та останній" симптом COVID-19 у молодих людей

У молодих пацієнтів з COVID-19 інсульт може бути "першим і останнім" симптомом коронавірусу.

Всьому причина гиперкоагуляція – підвищення згортання крові, розповіла в інтерв'ю ""Ленте"професор Школи системної біології університету Джорджа Мейсона (США), директор Центру з вивчення хронічних захворювань метаболізму в Коледжі наук GMU Анча Баранова.

Пандемія COVID-19

"Важливо знати, що гіперкоагуляція – підвищена активність згортання системи кровообігу – часто єдина ознака COVID-19, особливо у безсимптомних і малосимптомних пацієнтів", – зазначила медикиня.

Лікарка наголосила, що в США в розпал епідемії COVID-19 кількість пацієнтів молодше 40 років з серцево-судинними патологіями збільшилася в сім разів у порівнянні з аналогічними періодом 2018-19 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі назвали найнебезпечніший ранній симптом COVID-19.

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