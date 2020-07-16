Американські дослідники з'ясували, що найкращими для захисту від коронавірусу є захисні маски медичного типу N99 і N95.

Про це пише Science Alert. За словами дослідників, ці маски зменшують ризик зараження на 94-99% після 20 хвилин перебування у дуже забрудненому місці. Справа у тому, що вони дуже щільно прилягають до обличчя і не пропускають частки, волокна ж фільтрують патогени.

Респіратор N95 – це пристрій захисту органів дихання, розрахований на щільне прилягання до обличчя та ефективну фільтраційну здатність. Позначення "N95" вказує на здатність респіратора блокувати щонайменше 95% часточок розміром 0,3 мікрона. Однак навіть правильно встановлений респіратор не повністю усуває ризик захворювання або смерті.

Визначено найбільш ефективні маски для захисту від COVID-19 Фото: pixabay.com

Друге місце за ефективністю посіли одноразові хірургічні маски. Їх виготовляють із ниток і волокон, які з'єднуються за допомогою термічного впливу або ж обробляють механічно.

Тим, хто виготовляє маски вдома, рекомендують шити гібридні засоби захисту, використовуючи бавовну та ще один шар із іншого матеріалу: шовку, шифону або фланелі.

Загалом хірургічні маски приблизно втричі ефективніше блокують аерозолі із вірусами, ніж маски для обличчя, виготовлені в домашніх умовах, згідно з дослідженням 2013 року. Однак дослідники зазначають, що доступ до таких масок насамперед повинні мати лікарі.

Учені уточнили, що попередній аналіз 194 країн показав, що в місцях, де не рекомендувалися до носіння, спостерігалося 55%-ве збільшення смертності від коронавірусу на душу населення порівняно із 7% в країнах з культурами або керівними принципами, які підтримують носіння масок.

Відзначимо, маску під час поширення коронавірусу у світі потрібно регулярно міняти (наскільки часто – залежить від її типу). Так, наприклад, одноразову слід міняти 1 раз на годину. Маску з паперовим фільтром – 1 раз у 2 години; з бактерицидним бар'єром – 1 раз в 3-4 години. Якщо маска намокла, потрібно її поміняти відразу ж. Респіраторні маски для лікарів і медсестер захищають приблизно 8 годин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ізраїльський медик закликав усіх носити медичні маски й розповів, чому вони є одним із найкращих засобів захисту від COVID-19. У його клініці за весь час епідемії жоден медик не заразився інфекцією від пацієнта – однією з найважливіших заходів захисту стали саме маски.