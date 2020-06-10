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/ Пульмонологія

Визначена група крові, яка захищає від зараження COVID-19

7.6т
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Люди з типом крові О (I група) генетично більш захищені від можливості заразитися коронавірусом (COVID-19).

Такого висновку дійшли вчені з приватною медичної компанії 23andMe, яка вивчила дані понад 750 тисяч осіб, передає Daily Mail.

"Попередні дані генетичного дослідження COVID-19, мабуть, дають більше доказів важливості групи крові людини – що визначається геном ABO – для відмінностей у сприйнятливості до вірусу", – йдеться у повідомленні.

Визначена група крові, яка захищає від зараження COVID-19

Визначена група крові, яка захищає від зараження COVID-19

У дослідженні зазначено, що людина з 1-ю групою крові має на 9-18% менше шансів отримати позитивний результат на COVID-19 у порівнянні з іншими групами крові.

"Ці дані достовірні, якщо врахувати вік, стать, індекс маси тіла, етнічну приналежність і супутні захворювання", – наголосили вчені.

Зазначається, що це лише попередні напрацювання вчених. Ще належить точніше визначити, як група крові людини може відігравати роль у сприйнятливості до вірусів.

"Ми не єдина група, яка вивчає це, і зрештою науковій спільноті, можливо, буде потрібно об'єднати свої ресурси для реального вирішення питань, що стосуються зв'язків між генетикою і COVID-19", – зазначили дослідники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названао найбільш вразливу перед коронавірусом групу крові.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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