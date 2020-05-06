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/ Пульмонологія

Виявлено тяжкі наслідки COVID-19 у дітей

1.2т
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У дітей, які захворіли коронавірусом COVID-19, спостерігалися згубні впливи хвороби.

Про це в Twitter повідомив мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, зазначивши, нові випадки зараження серед дітей.

"Ми виявили 15 випадків синдрому системної запальної відповіді у дітей в лікарнях Нью-Йорка. Чотири пацієнти дали позитивний результат на COVID-19, в той час як у шести інших були антитіла", – йдеться в повідомленні.

Пандемія COVID-19

Пандемія COVID-19

При такому синдромі у пацієнта спостерігаються хворобливі прояви таких симптомів, як жар, висип, біль у животі, блювота.

"Кожен день ми дізнаємося більше про те, як COVID-19 впливає на організм. Це тяжка хвороба", – зазначив мер.

Глава міста додав, що департамент охорони здоров'я доручив всім медичним працівникам Нью-Йорка негайно повідомляти про всі пацієнтах молодше 21 року.

Виявлено тяжкі наслідки COVID-19 у дітей

Відзначимо, що в США станом на 6 травня зареєстрували 1 213 010 випадків зараження COVID-19, одужали 1 210 424 особи, померли – 69 925.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Пентагоні США заявили, що не знають, звідки взявся коронавірус.

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Автор
Тимур Григоренко
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