Виявлено тяжкі наслідки COVID-19 у дітей

У дітей, які захворіли коронавірусом COVID-19, спостерігалися згубні впливи хвороби.

Про це в Twitter повідомив мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, зазначивши, нові випадки зараження серед дітей.

"Ми виявили 15 випадків синдрому системної запальної відповіді у дітей в лікарнях Нью-Йорка. Чотири пацієнти дали позитивний результат на COVID-19, в той час як у шести інших були антитіла", – йдеться в повідомленні.

При такому синдромі у пацієнта спостерігаються хворобливі прояви таких симптомів, як жар, висип, біль у животі, блювота.

"Кожен день ми дізнаємося більше про те, як COVID-19 впливає на організм. Це тяжка хвороба", – зазначив мер.

Глава міста додав, що департамент охорони здоров'я доручив всім медичним працівникам Нью-Йорка негайно повідомляти про всі пацієнтах молодше 21 року.

Відзначимо, що в США станом на 6 травня зареєстрували 1 213 010 випадків зараження COVID-19, одужали 1 210 424 особи, померли – 69 925.

