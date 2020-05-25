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/ Пульмонологія

Виявлено суперпоширювачів COVID-19: що про них відомо та в чому небезпека

13.4т
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Нерівномірність зараження COVID-19 в різних країнах може залежати не від штаму коронавірусу й не від імунітету нації, а від наявності або відсутності в популяції суперпоширювачів – людей, які передають велику кількість вірусів.

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Як йдеться в базі даних PubMed, створеній Національним центром біотехнологічної інформації США, таку гіпотезу висунув вчений із аргентинського Національного університету "Дель – Літораль" Пабло Бельдоменіко.

Зростання кількості заражених залежить від суперпоширювачів

Зростання кількості заражених залежить від суперпоширювачів

На думку дослідника, суперпоширювач інфекції може заразити більше людей, ніж звичайний переносник, і зробити це швидше.

Водночас носіями коронавірусу, потенційно здатними заразити багатьох людей навколо, можуть бути як важкохворі, так і безсимптомники.

Бельдоменіко пов'язав механізм "суперпоширення" з високими вірусними навантаженнями (кількістю вірусів, яку отримує людина): серйозне вірусне навантаження може призвести до інфекцій високої інтенсивності.

Це, за його словами, підтверджується експериментальними ветеринарними дослідженнями. Був проведений експеримент із телятами, яких інфікували штамом вірусної діареї великої рогатої худоби.

Тваринам давали три різні вірусні дози. Ті, хто отримав високу дозу, важко переносили інфекцію та заражали інших. Тварини з групи з низькою дозою не занедужали взагалі та нікого не заразили.

Заступник голови з наукової роботи Інституту фізичної хімії РАН Олег Батищев пояснив "Известиям", що один збудник після потрапляння в організм ініціює одну клітину, а та виробляє сотню нових вірусів.

"Але якщо в людину потрапило 100 вірусів, в результаті ми матимемо 10 тисяч нових вірусів у цієї одної людини", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, молекулярні біологи проаналізували геноми декількох тисяч штамів коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до COVID-19, і дійшли висновку, що вірус розділився на три окремі лінії-підтипи. У кожної з них є набір мутацій в ключових генах, що підвищують заразність.

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Тема
Коронавірус
Теги
дослідження вірус
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