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/ Пульмонологія

Виявлено першу мутацію COVID-19, проти якої антитіла можуть бути безсилі

26.8т
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Вчені ідентифікували відмінну мутацію SARS-CoV-2, яка ймовірно дозволяє коронавірусу "вислизати" від розпізнавання декількома антитілами, виробленими для боротьби з інфекцією.

Науковий експеримент провели фахівці з Онкологічного дослідницького центру Фреда Хатчінсона в Сіетлі (штат Вашингтон, США). Про це пише журнал Nature, підкреслюючи, що результати ще не пройшли експертну оцінку.

Під час дослідження доктор Джессі Блум і його колеги нанесли на карту всі можливі мутації COVID-19, які можуть запобігти зв'язуванню трьох моноклональних антитіл (тобто таких, які розроблені в лабораторії і вводяться пацієнтам за спеціалізованої терапії).

Вчені виявили мутації, які нібито дозволили коронавірусу "вислизнути" від антитіл

Вчені виявили мутації, які нібито дозволили коронавірусу "вислизнути" від антитіл

Зазначається, що мутації зачіпають білковий сегмент, який називається рецептор-зв'язуючим доменом – його вірус використовує для проникнення у клітини. В такому домені RBD (субодиниці спайкового білка) вчені виявили одну мутацію, яка змусила вірус уникнути розпізнавання "коктейлем" антитіл. А також декілька інших, які допомогли йому уникнути одного з трьох антитіл.

За словами фахівців, деякі з цих мутацій широко поширені в інфікованих людей. Зокрема, одна – у Європі, а іншу було виявлено в Нідерландах і Данії у зразках SARS-CoV-2, взятих у норок і людей, які працюють на норкових фермах.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
США
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