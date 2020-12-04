Виявлено першу мутацію COVID-19, проти якої антитіла можуть бути безсилі

Вчені ідентифікували відмінну мутацію SARS-CoV-2, яка ймовірно дозволяє коронавірусу "вислизати" від розпізнавання декількома антитілами, виробленими для боротьби з інфекцією.

Науковий експеримент провели фахівці з Онкологічного дослідницького центру Фреда Хатчінсона в Сіетлі (штат Вашингтон, США). Про це пише журнал Nature, підкреслюючи, що результати ще не пройшли експертну оцінку.

Під час дослідження доктор Джессі Блум і його колеги нанесли на карту всі можливі мутації COVID-19, які можуть запобігти зв'язуванню трьох моноклональних антитіл (тобто таких, які розроблені в лабораторії і вводяться пацієнтам за спеціалізованої терапії).

Вчені виявили мутації, які нібито дозволили коронавірусу "вислизнути" від антитіл

Зазначається, що мутації зачіпають білковий сегмент, який називається рецептор-зв'язуючим доменом – його вірус використовує для проникнення у клітини. В такому домені RBD (субодиниці спайкового білка) вчені виявили одну мутацію, яка змусила вірус уникнути розпізнавання "коктейлем" антитіл. А також декілька інших, які допомогли йому уникнути одного з трьох антитіл.

За словами фахівців, деякі з цих мутацій широко поширені в інфікованих людей. Зокрема, одна – у Європі, а іншу було виявлено в Нідерландах і Данії у зразках SARS-CoV-2, взятих у норок і людей, які працюють на норкових фермах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше вчені з'ясували, як мутація COVID-19 могла посприяти поширенню пандемії.

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