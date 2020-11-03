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/ Пульмонологія

Виявлено нову причину утворення тромбів у хворих на COVID-19

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Аутоімунні антитіла, які циркулюють в крові, атакують клітини і викликають утворення тромбів в артеріях, венах і мікросудинах. Ці кров'яні згустки небезпечні, оскільки збільшують ризик інсультів.

Порушення кровотоку в легенях і кисневого обміну через тромбоутворення – серйозна проблема у пацієнтів з COVID-19, пише MedicalXpress.

Відомо, що аутоімунні антитіла, які атакують тканини власного організму, виробляються при таких аутоімунних захворюваннях, як системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит. Однак факт, що такі антитіла продукуються і при коронавірусній інфекції, був встановлений зовсім недавно.

Вчені виявили, що близько половини пацієнтів, які були серйозно хворі на COVID-19, демонстрували комбінацію високих рівнів як небезпечних антитіл, так і суперактивних нейтрофілів, які є деструктивними лейкоцитами. За допомогою цих показників дослідники пояснюють механізм утворення тромбів при ковіді.

MedOboz раніше повідомляв, що у пацієнтів з коронавірусом, крім антитіл, можуть утворюватися аутоімунні антитіла. Ці білки, замість боротьби з патогенами, атакують тканини організму, збільшуючи ризик важкого перебігу хвороби.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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