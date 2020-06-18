Виявлено мутацію, що підвищує заразність коронавірусу до 8 разів

Найпоширеніша мутація в геномі коронавірусу SARS-CoV-2 покращує його здатність проникати в клітини від 2,5 до 8 разів.

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Як говориться в електронній науковій бібліотеці bioRxiv, дослідження мутації D614G провели молекулярні біологи з Нью-Йоркського університету (США) під керівництвом Невілла Санджани.

Мутація D614G зустрічається більш ніж у половини вивчених штамів SARS-CoV-2

З'ясувалося, що ця мутація значно прискорює передачу вірусу між різними типами людських клітин, включаючи клітини з легень, печінки і кишечника.

"Однією з причин підвищеної заразності вірусу може бути те, що ця мутація робить SARS-CoV-2 більш стійким до людських ферментів", – пишуть вчені.

В ході дослідження Санджана і його колеги створили своєрідні "муляжі" коронавірусу. Вони складалися з деяких компонентів його оболонки і містили білки, що світяться. Вчені модифікували частину цих частинок таким чином, що їхній шіповідний білок – молекула, яка відповідає за контакт зі здоровими клітинами – містив у собі мутацію D614G, і простежили за тим, наскільки активно вони проникають в ті тканини тіла людини, які вражає вірус.

Досліди показали, що ця зміна в РНК вірусу різко підвищило його заразність. Зокрема, кількість світних клітин кишечника збільшилася приблизно в 2,5 рази, легень – в п'ять разів, а клітин печінки – майже у вісім разів.

При цьому вона в чотири рази зменшила ймовірність того, що імунітет почне розпізнавати шіповідний білок вірусу і виробляти антитіла до нього.

До того ж вчені з'ясували, що ферменти вродженої імунної системи людини знищували білки оболонки цієї версії SARS-CoV-2 повільніше, ніж у інших різновидів вірусу. Це може пояснювати те, чому мутація D614G стала домінуючою за такий короткий час.

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