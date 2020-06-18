Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Виявлено мутацію, що підвищує заразність коронавірусу до 8 разів

894
Читати матеріал російською

Найпоширеніша мутація в геномі коронавірусу SARS-CoV-2 покращує його здатність проникати в клітини від 2,5 до 8 разів.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як говориться в електронній науковій бібліотеці bioRxiv, дослідження мутації D614G провели молекулярні біологи з Нью-Йоркського університету (США) під керівництвом Невілла Санджани.

Мутація D614G зустрічається більш ніж у половини вивчених штамів SARS-CoV-2

Мутація D614G зустрічається більш ніж у половини вивчених штамів SARS-CoV-2

З'ясувалося, що ця мутація значно прискорює передачу вірусу між різними типами людських клітин, включаючи клітини з легень, печінки і кишечника.

"Однією з причин підвищеної заразності вірусу може бути те, що ця мутація робить SARS-CoV-2 більш стійким до людських ферментів", – пишуть вчені.

В ході дослідження Санджана і його колеги створили своєрідні "муляжі" коронавірусу. Вони складалися з деяких компонентів його оболонки і містили білки, що світяться. Вчені модифікували частину цих частинок таким чином, що їхній шіповідний білок – молекула, яка відповідає за контакт зі здоровими клітинами – містив у собі мутацію D614G, і простежили за тим, наскільки активно вони проникають в ті тканини тіла людини, які вражає вірус.

Досліди показали, що ця зміна в РНК вірусу різко підвищило його заразність. Зокрема, кількість світних клітин кишечника збільшилася приблизно в 2,5 рази, легень – в п'ять разів, а клітин печінки – майже у вісім разів.

При цьому вона в чотири рази зменшила ймовірність того, що імунітет почне розпізнавати шіповідний білок вірусу і виробляти антитіла до нього.

До того ж вчені з'ясували, що ферменти вродженої імунної системи людини знищували білки оболонки цієї версії SARS-CoV-2 повільніше, ніж у інших різновидів вірусу. Це може пояснювати те, чому мутація D614G стала домінуючою за такий короткий час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Панамі вчені інституту здоров'я виявили новий підвид коронавірусу A2 PAN, який викликає захворювання COVID-19.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Теги
дослідження вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 31 154.

    Вилікувалися: 14 082. Померли: 889.

  • У світі захворіли більше 7,8 млн осіб, загинули – більше 432 тисяч.

  • Названо епіцентри коронавірусу в Україні: свіжі дані.

  • Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди підписали контракт на поставку нової вакцини від коронавірусу, замовили 400 млн доз.

  • Ізраїльський медик розвіяв міфи про "марність" масок для захисту від COVID-19.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини