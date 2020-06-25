Виявлено дешевий засіб від симптомів коронавірусу

Учені вивчають, чи може полоскання горла сольовим розчином зменшити симптоми коронавірусу та скоротити перебіг цієї хвороби.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Дослідження вирішили провести вчені з Единбурзького університету. Про це повідомляє Daily Mail.

Фахівці нагадали, що полоскання солоною водою підвищує антивірусні здатності організму – наприклад, зменшує кашель під час застуди, а також запобігає його посиленню.

Учені вивчають ефективність полоскання горла сольовим розчином під час COVID-19

Вони вважають, що такі "ліки" також можуть посилити природні механізми боротьби з вірусами в організмі, які запускаються під час інфікування COVID-19.

"Для цього методу потрібно тільки сіль, вода й деяке розуміння процедури полоскання горла. Тому, якщо він буде визнаний ефективним, то має стати простим і недорогим для широкого використання", – пояснюють единбурзькі вчені.

Своє дослідження вони вирішили провести тільки на дорослих шотландцях, які мають симптоми коронавірусу або нещодавно отримали позитивний тест на нього. Результати поки очікуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені заявили, що покриття поручнів у громадському транспорті, ручок дверей і візків у магазинах, а також спортивного інвентарю в спортзалах міддю допоможе запобігти поширенню коронавірусу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!