Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Виявлена унікальна мутація коронавірусу

3.6т
Читати матеріал російською

Вчені з США виявили новий штам коронавірусу COVID-19, який, за їхніми даними, є ще заразнішим.

Біологи припускають, що такі мутації можуть швидше поширюватися в суспільстві і роблять людей уразливими до повторного інфікування. Дослідження було проведене групою вчених з Університету штату Арізона (США), повідомляє medicalnewstoday.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

За їхніми словами, мутації виникають, коли зміна генетичного матеріалу включається у вірусний геном і передається наступному поколінню. У разі вірусів покоління зазвичай являє собою цикл інфекції конкретної клітини.

Виявлена унікальна мутація коронавірусу

Всього вчені визначили 14 мутацій, які накопичуються в РНК-геномі вірусу, і оцінили, чи вигідні мутації вірусу і як вони впливають на сам вірус. За словами дослідників, одна з мутацій – Spike D614G – викликає особливе занепокоєння. Вона отримала широке поширення в Європі, і віруси з цією мутацією швидко замінюють уханьску форму коронавірусу в усіх регіонах, куди їм вдається проникнути.

Згідно з однією з гіпотез, D614G зачіпає епітоп – ту частину вірусу, що розпізнається імунною системою. Саме цей епітоп є мішенню для антитіл у пацієнтів, що видужали. Так, мутація може надавати стійкість коронавірусу проти набутого імунітету, роблячи людей сприйнятливими до повторного зараження.

Інша гіпотеза припускає, що мутація зачіпає інший епітоп, залучений в антитілозалежному посиленні інфекції (ADE), яке відбувається, коли вірус зв'язується з антитілами, що не нейтралізують його, і це сприяє проникненню патогену в клітину або його розмноженню.

У цьому разі D614G може посилювати ADE. Нарешті, мутація може дестабілізувати взаємодію між компонентами білка ACE2, що безпосередньо впливає на здатність вірусу інфікувати клітину.

Як стверджують вчені, зараз найбільш важливим є вивчення того, як форми коронавірусу, що мутували, можуть підірвати імунну відповідь організму людини. Від цього залежатиме не тільки ефективність вакцин, а й імовірність повторного зараження людей, які вже перехворіли COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нідерландах вчені знайшли антитіло до коронавірусу. Це перше антитіло, яке блокує інфекцію, і є велика ймовірність, що воно також буде використане у виготовленні ліків.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 14 195.

    Вилікувалися: 2706. Померли: 361.

  • Епіцентр пандемії в Україні змістився – на Львівщині терміново зібрали штаб.

  • У Бразилії вирахували головний спосіб передачі COVID-19 по світу.

  • У ВООЗ заявили, що коронавірус міг виникнути не на Уханьского ринку.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини