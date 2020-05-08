Виявлена унікальна мутація коронавірусу

Вчені з США виявили новий штам коронавірусу COVID-19, який, за їхніми даними, є ще заразнішим.

Біологи припускають, що такі мутації можуть швидше поширюватися в суспільстві і роблять людей уразливими до повторного інфікування. Дослідження було проведене групою вчених з Університету штату Арізона (США), повідомляє medicalnewstoday.

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За їхніми словами, мутації виникають, коли зміна генетичного матеріалу включається у вірусний геном і передається наступному поколінню. У разі вірусів покоління зазвичай являє собою цикл інфекції конкретної клітини.

Всього вчені визначили 14 мутацій, які накопичуються в РНК-геномі вірусу, і оцінили, чи вигідні мутації вірусу і як вони впливають на сам вірус. За словами дослідників, одна з мутацій – Spike D614G – викликає особливе занепокоєння. Вона отримала широке поширення в Європі, і віруси з цією мутацією швидко замінюють уханьску форму коронавірусу в усіх регіонах, куди їм вдається проникнути.

Згідно з однією з гіпотез, D614G зачіпає епітоп – ту частину вірусу, що розпізнається імунною системою. Саме цей епітоп є мішенню для антитіл у пацієнтів, що видужали. Так, мутація може надавати стійкість коронавірусу проти набутого імунітету, роблячи людей сприйнятливими до повторного зараження.

Інша гіпотеза припускає, що мутація зачіпає інший епітоп, залучений в антитілозалежному посиленні інфекції (ADE), яке відбувається, коли вірус зв'язується з антитілами, що не нейтралізують його, і це сприяє проникненню патогену в клітину або його розмноженню.

У цьому разі D614G може посилювати ADE. Нарешті, мутація може дестабілізувати взаємодію між компонентами білка ACE2, що безпосередньо впливає на здатність вірусу інфікувати клітину.

Як стверджують вчені, зараз найбільш важливим є вивчення того, як форми коронавірусу, що мутували, можуть підірвати імунну відповідь організму людини. Від цього залежатиме не тільки ефективність вакцин, а й імовірність повторного зараження людей, які вже перехворіли COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нідерландах вчені знайшли антитіло до коронавірусу. Це перше антитіло, яке блокує інфекцію, і є велика ймовірність, що воно також буде використане у виготовленні ліків.

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