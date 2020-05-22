Виявлено нову особливість COVID-19: пояснює високу смертність

Учені виявили нову особливість враження коронавірусом легень, і це може пояснити більшість летальних випадків у результаті зараження.

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Ідеться про порушення згортання крові в інфікованих. Відкриття належить американському досліднику, доктору медичних наук Стівену Ментцеру та його колегам із інших країн, повідомляє EurekAlert.

Фахівці, зокрема, вивчили зразки тканин легень, отриманих під час розтину семи пацієнтів, котрі померли від COVID-19. Водночас зразки порівняли з матеріалами померлих від гострого респіраторного дистрес-синдрому у разі грипу.

Як пояснюють учені, і коронавірус, і грип належать до однієї й тієї ж категорії вірусів, які вражають дихальні шляхи. Але під час порівняння матеріалів пацієнтів було зафіксовано не тільки загальні характерні ознаки уражень, а й суттєві особливості в легенях пацієнтів, які померли саме від COVID-19.

Так, у зразках останніх виявили ознаки прогресування легеневих судинних захворювань, що, як зазначають учені, пояснює порушення згортання крові в пацієнтів із коронавірусом.

"Пошкоджені вірусом кровоносні судини також можуть лежати в основі інших проблем, які спостерігаються у хворих на COVID-19. Це ускладнення у вигляді синдрому Кавасакі в дітей, також це можуть бути інсульти та інші проблеми, які, здавалося б, не пов'язані з вірусом", – заявили дослідники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тромбоз вен виявився одним із найнебезпечніших ускладнень у разі коронавірусу, стверджують австрійські вчені, які вивчили дані померлих пацієнтів, чий середній вік був понад 80 років.