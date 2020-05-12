Виявлено небезпеку завезених в Україну ліків від COVID-19

У США вкотре поставили під сумнів ефективність розрекламованих президентом Дональдом Трампом таблеток із дієвою речовиною гідроксихлорохін для лікування COVID-19.

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Про це повідомляє CNBC, посилаючись на дослідження Департаменту охорони здоров'я у штаті Нью-Йорк і університету в Олбані. Вчені проаналізували понад 1400 медичних записів пацієнтів із підтвердженим діагнозом, госпіталізованих до 25 лікарень у період із 15 по 28 березня.

З'ясувалося, що серед цих хворих щонайменше 735 пацієнтів отримували гідроксихлорохін разом із азитроміцином. Ще 271 інфікованого лікували тільки першим препаратом, 211 осіб приймали лише другий, тоді як 221 пацієнт не отримував жодного із них. Фахівці заявили, що "не спостерігали значної користі" від таких ліків.

Вчені поставили під сумнів ефективність гідроксихлорохіну при COVID-19

"Це обсерваційне дослідження дало нам важливий перший погляд на деякі ключові питання, пов'язані з призначенням гідроксихлорохіну, азитроміцину і хлорохіну. На жаль, ми не зауважили переваг найбільш використовуваного препарату (гідроксихлорохіну з азитроміцином чи без нього) у цій групі важкохворих", – прокоментував декан факультету громадської охорони здоров'я університету в Олбані Девід Хольтгрейв.

Фахівці дійшли висновку, що гідроксихлорохін не тільки не ефективний у лікуванні коронавірусу, а й навпаки – здатний підвищувати ризик серцевого нападу.

Також днями дослідники з Колумбійського університету теж заявили, що не знайшли доказів користі при COVID-19 ліків проти малярії, зокрема гідроксихлорохіну, який широко пропагував використовувати президент США Дональд Трамп.

Про це також свідчать аналітичні дані щодо використання препарату у клініках для ветеранів у США. За словами дослідників, серед тих, хто отримував гідроксихлорохін, спостерігалося більше смертей, ніж серед тих, кого лікували стандартними методами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в Україну доправили 1400 упаковок препарату гідроксихлорохін, який, згідно із протоколом використовується для лікування коронавірусу COVID-19.

Ветерани у США, які прийали протималярійний препарат гідроксихлорохін для лікування коронавірусу COVID-19, виявилися більш схильні до смерті.

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