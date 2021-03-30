Вітамін D для профілактики коронавірусу: дієтолог розповів, скільки та коли вживати

В Україні частіше хворіють на коронавірус та підлягають госпіталізації з важкими формами COVID-19 ті люди, які мають дефіцит вітамінів в організмі, зокрема вітаміну D.

Про це OBOZREVATEL розповів президент Асоціації дієтологів України, автор національних рекомендацій зі здорового харчування, кандидат медичних наук, доцент Олег Швець.

Дослідження таких українських вчених, як професор Владислав Поворознюк, вказують на те, що майже 90% населення країни мають дефіцит вітаміну D. Особливо його відчувають на собі люди, які живуть у північних регіонах, у холодну пору року між жовтнем та квітнем.

"І тому, наприклад, в такій самій країні як ми, в Канаді, у них на законодавчому рівні прийнято рішення про те, що все молоко збагачено вітаміном D. Тобто не можна знайти в Канаді молока без вітаміну D. У нас цього немає", – сказав Швець.

Зважаючи на це, дієтологи рекомендують українцям вживати вітамін D з жовтня по квітень, навіть якщо вони не здавали аналізи. У такому випадку необхідне середнє дозування – 2000 міжнародних одиниць, а якщо встановлено нестачу вітаміну – 4000.

Як раніше писав OBOZREVATEL, лікарка-травматологиня-ортопединя Ольга Лиморенко розповіла про наслідки дефіциту вітаміну D в організмі. За її словами, він може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.