Вірусолог зробив відкриття про передання COVID-19: коли хворі найбільш заразні

Німецький вірусолог Крістіан Дростен, який був нагороджений премією за видатний внесок у висвітлення ситуації навколо пандемії COVID-19, з'ясував, що інфіковані найбільш заразні за день до появи симптомів.

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Водночас велика частина інфекційної активності, за його словами, закінчується вже за чотири дні після появи симптомів, передають "Факти".

"Якщо в когось протягом чотирьох днів були симптоми, він майже перестав бути заразним. А через тиждень наявності симптомів він більше не заразний", – стверджує Дростен.

Водночас фахівець зробив важливе уточнення: наразі не йдеться про важкі випадки, що вимагають госпіталізації. У момент підключення таких пацієнтів до апаратів штучної вентиляції легень, найбільш ураженого вірусом органу, ризик зараження для медичного персоналу якраз дуже високий.

Дростен впевнений, що носіння захисної маски допоможе запобігти мимовільному поширенню інфекції тими, хто вже інфікований, але ще не здогадується про це, оскільки хвороба в такої особи має безсимптомний перебіг. Професор вказує на те, що особлива підступність коронавірусу полягає в тривалому інкубаційному періоді.

Новітні дослідження та математичні моделі, за словами Дростена, доводять, що 44% випадків зараження оточення відбувається до появи симптомів у носія вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український лікар-педіатр Євген Комаровський зазначив, що одним із найбільш поширених симптомів COVID-19 хворі називають зниження почуття смаку та нюху.