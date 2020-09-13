Вірусолог запропонував змінити стратегію боротьби з COVID-19: люди повинні заражатися

Німецький вірусолог Хендрік Штрек заявив, що потрібно міняти стратегію боротьби з коронавірусом (COVID-19), дозволивши людям заражатися та набувати імунітет.

Вчений зазначив, що в Німеччині і Європі в цілому зростає число людей, яких тестують на вірус, і "при цьому практично не спостерігається збільшення числа летальних випадків".

"Оцінюючи ситуацію, не можна обмежуватися виключно даними про кількість заражень", – сказав він.

Штрек підкреслив, що поширення хвороби треба зупинити. Але статистичні дані по числу заражених потрібно розуміти інакше.

"З точки зору суспільного розвитку, інфекції, за якими не виявляються симптоми, не обов'язково є негативними. Чим більше людей заражаються та не розвивають симптомів, тим більше – принаймні тимчасово – набувають імунітет. І вони тим самим більше не сприяють пандемічним подіям", – пояснив вірусолог.

Він акцентував, що ніхто не знає однозначно правильного шляху протидії пандемії: "ми можемо тільки випробовувати, і нам треба дозволити собі робити помилки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Європі стрімко зросла кількість хворих на COVID-19.