Вірусолог назвав головну "хитрість" коронавірусу

Уповільнення реакції організму на вторгнення коронавірусу може бути ключовою "хитрістю" цього захворювання.

Таке припущення після досліджень висловив американський вірусолог Шейн Кротті. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що у низки хворих на COVID-19 було виявлено відсутність речовини, яку називають інтерфероном, що допомагає організувати захист організму від вірусних патогенів та може використовуватися для лікування таких станів, як інфекційний гепатит.

"Хитрість" COVID-19 полягає в порушенні інтерферонової відповіді організму

За словами вірусолога, тепер з'являється все більше даних, які свідчать про те, що значна частина пацієнтів із коронавірусом серйозно хворіє через порушення цієї інтерферонової відповіді.

Так, останні дослідження, опубліковані в журналі Science, показали, що недостатній рівень інтерферону може стати "небезпечним поворотним моментом" в інфекціях SARS-CoV-2.

"Схоже, у цього вірусу є одна велика хитрість. Вона полягає в тому, щоб уникнути початкової вродженої імунної відповіді протягом значного періоду часу і, зокрема, уникнути ранньої відповіді інтерферону I типу", – пояснив Кротті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фахівці Медичної школи Бостонського університету, провівши аналіз крові понад 200 пацієнтам із коронавірусів, назвали вітамін, здатний знизити ризик смерті від COVID-19.