Вірус не передається через 5G: лікарка розвінчала поширені міфи про COVID-19

Інфекціоністка закликала носити маску, щоб знизити ризик зараження для себе і оточуючих

Вона назвала передачу вірусу через 5G цілковитою фантастикою, а зв'язок інфекції з групою крові – непідтвердженим

Інфекціоніст Ольга Голубовська спростувала неправдиву інформацію про COVID-19 і дала українцям поради, як захистити себе в період пандемії.

В ефірі телеканалу "Наш" лікарка розвінчала наступні міфи про коронавірусну хворобу та її збудника.

Міф №1 – носіння масок не рятує

За словами Голубовської, в осінньо-зимовий період, коли доза одержуваного вірусу більше, "потрібно носити не одну маску, а дві маски надягати, щоб мінімізувати ризики отримання високої дози вірусу". Вона підкреслила, що чим більша доза, тим тяяжче протікає інфекція.

Міф №2 – коронавірус "обирає" людину за групою крові

Медик розповіла, що деякі вчені намагалися зв'язати тяжкість COVID-19 з групою крові хворого. Однак даних, що підтверджують цей факт, поки немає. На питання, чи є в Україні статистика захворюваності ковідом в залежності від групи крові, лікар відповіла негативно.

Міф №3 – мобільний зв'язок 5G поширює коронавірус

"Неправда, це щось з області фантастики. Мені важко логічно зв'язати ці дві речі", – сказала Голубовська.

Міф №4 – влітку коронавірус "слабшає"

"Влітку не було такої кількості тяжких форм. Це не його сезон і люди отримували меншу дозу. Було більше ультрафіолету і менше мікрокрапель, з якими коронавірус передається. Ми розраховували, що вірус практично піде, а він не пішов", – пояснила інфекціоніст.

Міф №5 – вітамін С і вітамін D можуть врятувати життя

Лікар прокоментувала дане твердження наступним чином: "Багато виробників стали випускати капсули з великими дозами цих речовин. Але я не можу рекомендувати прийом цих вітамінів. По-перше, при ковіді рівень вітаміну D знижується, а це важливий регулятор імунної системи. По-друге, у багатьох в холодний період спостерігається його дефіцит. Оптимально буде визначити наявний рівень вітаміну D, який тільки лікар може коригувати ".

Міф №6 – комахи і щури є збудниками і переносниками коронавірусу

"Поки що немає таких доказів. Ви пам'ятаєте історію з норками. Найстрашніше – це якщо відбудеться мутація і вірус почне передаватися від тварини людині і навпаки. Тоді все зоонози будуть для людей смертельні", – попередила інфекціоніст.

Раніше MedOboz писав, як за допомогою загального аналізу крові можна розпізнати початок розвитку важкої пневмонії при COVID-19.

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