Виразки по всьому тілу: лікарі попередили про нову небезпеку через COVID-19

Через пандемії коронавірусу COVID-19 людству може загрожувати ще одна хвороба, що викликає виразки на тілі – виразка Бурулі або ж виразка Бернсдейла.

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Дане захворювання дуже поширене в Австралії, передає Daily Mail

Повідомляється, що через ізоляцію люди стали більше часу проводити в своїх садах при приватних будинках, тим самим наражаючи себе на небезпеку бути укушеними комахами.

Пандемія COVID-19

"Ми настійно закликаємо людей захистити себе від виразки Бурулі, надягаючи одяг з довгими рукавами, довгі штани, закриті черевики і рукавички при садівництві", – попередили влада австралійців.

Лікарі рекомендували уникати укусів комах і обробляти рани антисептиками. Перші симптоми включають в себе почервоніння і можуть проявлятися через чотири-десять тижнів після зараження. Хвороба також може проявити себе і через чотири-п'ять місяців.

Симптоми виразки Бурулі:

Невеликий безболісний горбок, схожий на укус комахи на руках і ногах

Місце укусу зростає та набухає протягом днів і тижнів

Розвиток "шишки" часто може бути болючим

У зараженого може знижуватися температура тіла

Місце укусу стає яскраво-червоним і перетворюється в незагойний струп

Потім струп розпадається і перетворюється на виразку, яка продовжує збільшуватися

Лікується виразка Бурулі тільки після огляду медиком, шляхом призначення антибіотиків. У важких випадках проводять операцію, щоб вирізати заражені тканини шкіри. Також може бути призначена трансплантація шкіри, якщо виразка сильно розрослася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі попередили, що коронавірус вражає не тільки легені, а зачіпає всі органи людини вже на останній стадії захворювання.

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