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/ Пульмонологія

Вік людини не впливає на її шанси заразитися коронавірусом – дослідження

  • Група вчених проаналізувала отримані дані з Японії, Іспанії та Італії

  • Діти, підлітки, дорослі та літні люди при подібних умовах мають ідентичні шанси заразитися коронавірусом

  • При цьому прогресування COVID-19, тяжкість перебігу хвороби і смертність, ймовірно, залежать від віку

1.8т
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Вік людини не впливає на її схильність до коронавірусу (COVID-19), проте від нього залежить тяжкість перебігу хвороби.

Як пише Sci Tech Daily, група науковців з Університету Хоккайдо проаналізувала отримані дані з Японії, Іспанії та Італії, щоб показати, що сприйнятливість людини до нового коронавірусу не залежить від віку.

У той же час прогресування COVID-19, тяжкість перебігу хвороби та смертність, ймовірно, залежать від віку.

Від віку залежить тяжкість перебігу хвороби

Від віку залежить тяжкість перебігу хвороби

Дослідники створили моделі сприйнятливості до інфекції залежно від віку, де перевіряли можливі сценарії захворювань. Вони зробили висновок, що діти, підлітки, дорослі та літні люди при схожих умовах мають ідентичні шанси заразитися коронавірусом.

При цьому у людей похилого віку непропорційно частіше розвиваються важкі симптоми хвороби та спостерігається вища смертність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіки, темношкірі, люди старше 65 років, діабетики або малозабезпечені піддаються найбільшому ризику смерті в разі зараження коронавірусом. Про це сказано в найбільшому на сьогоднішній день дослідженні Оксфордського університету.

Вчені назвали спосіб зменшення смертності від COVID-19 на 75%.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавірус
Теги
дослідження Коронавірус
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