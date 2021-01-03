Відомий учений попередив про смертельно небезпечну "Хворобу X"

Вчений Жан-Жак Муембе-Тамфум, який одним із перших виявив вірус Ебола, попередив про появу смертельно небезпечної "Хвороби X".

Як повідомляє CNN, в однієї з пацієнток лікаря були зафіксовані ранні симптоми геморагічної лихоманки, водночас тести на Ебола й інші відомі захворювання показали негативні результати.

На думку Муембе-Тамфума, жінка може бути нульовою пацієнткою, що заразилася новим захворюванням.

Знайдено можливого нульового пацієнта

Передбачається, що "Хвороба X" така ж заразна, як коронавірус, а смертність внаслідок зараження досягає від 50% до 90% від смертності Еболи.

Професор пояснив, що людству загрожує ціла низка невідомих вірусів, багато з них таяться в тропічних лісах Африки.

Він додав, що нові патогени, які передаються від тварин до людини, рано чи пізно обов'язково з'являться.

У ВООЗ вважають, що якщо існування "Хвороби X" підтвердиться, то нове захворювання принесе руйнівні наслідки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії виявили ще один новий штам коронавірусу, який виявився більш інтенсивним, ніж попередній. Два нових виявлених випадки є контактами хворих, які приїхали з Південної Африки за останні кілька тижнів.

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