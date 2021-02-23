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/ Пульмонологія

Відчуття смаку й нюху можуть не повернутися і через 5 місяців після COVID-19 – дослідження

1.6т
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Пацієнти з коронавірусом, які разом із зараженням втратили нюх (аносмія) і смак, можуть не відчувати їх навіть через п'ять місяців після одужання.

Такого висновку дійшли вчені з Квебекського університету, пише Daily Mail. Вони провели дослідження, вивчивши симптоми 813 медичних працівників, і виявили, що 38% із них не повністю відновили свої відчуття

Зазначається, що всі учасники заповнили анкети й пройшли тести. В середньому це проводилося через п'ять місяців після зараження коронавірусом, і тому дослідники не можуть сказати, чи триває аносмія довше цього терміну, адже даних ще немає.

Вчені кажуть, що відчуття смаку й нюху можуть не повернутися і через 5 місяців після COVID-19
Вчені кажуть, що відчуття смаку й нюху можуть не повернутися і через 5 місяців після COVID-19

Як відомо, аносмія, а також втрата або зміна смаку, офіційно визнані частими симптомами коронавірусної інфекції.

"Хоча це нове захворювання, попередні дослідження показали, що більшість людей втрачають нюх і смак на ранніх його стадіях. Ми хотіли піти далі й подивитися, як довго зберігається втрата цих відчуттів і наскільки серйозна вона у людей із COVID-19", – сказав автор дослідження доктор Йоханнес Фраснеллі.

Так, учасники оцінювали свій нюх і смак за шкалою від 0 до 10, де нуль означає повну відсутність відчуттів, а 10 означає сильне відчуття. Середній бал у видужуючих від коронавірусу був вісім, тоді як у людей до того, як вони захворіли, було дев'ять.

Із 813 учасників 527 втратили смакові відчуття під час початкової хвороби. У 200 осіб (38%) із них через п'ять місяців відчуття смаку й нюху так і не відновилися.

"Наші результати показують, що у деяких людей із COVID-19 може зберігатися порушення нюху й смаку. Це підкреслює важливість спостереження за інфікованими та необхідність подальших досліджень, щоб виявити масштаби неврологічних проблем, пов'язаних із коронавірусом", – додав Фраснеллі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, психологиня розповіла, як постковідний синдром змінює поведінку і звички людей, які перехворіли COVID-19.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Канада Квебек
Тег
вірус
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Здоров'я Пульмонологія

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