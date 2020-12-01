Учений назвав фактори ризику цитокінового шторму під час СOVID-19

Гіперзапальна реакція імунітету, так званий цитокіновий шторм, може призвести до зниження здатності легень насичувати кров киснем та розвитку респіраторного дистрес-синдрому. Надмірна імунна відповідь частіше розвивається при запальний процесах, алергічних проявах та аутоімунних реакціях.

Про це в інтерв'ю виданню "Ваше Здоров'я" розповів кандидат медичних наук Дмитро Мальцев.

При коронавірусній інфекції цитокіновий шторм виникає з двох причин: перша – розвиваються порушення в регуляції запального процесу; друга – коронавірус провокує гіперзбудження клітин імунітету. Синтез великої кількості цитокінів викликає запальну реакцію в легенях.

Далі відбувається накопичення лімфоцитів в сполучній тканини органу, яка називається інтерстицієм. Саме це інтерстиціальне запалення легень і бачать медики на знімках КТ (ефект матового скла). У такій ситуації в капілярах формуються сприятливі умови для утворення тромбів. Результатом таких порушень є гіпоксія та дихальна недостатність.

Схильність до розвитку цитокінового шторму частково визначається за клінічними даними пацієнта, але точний прогноз можна зробити тільки за заздалегідь відомим імунним статусом. Також, за словами вченого, часті запалення верхніх дихальних шляхів, алергічні та автоімунні реакції можуть бути факторами ризику розвитку цитокінового шторму.

Як раніше писав MedOboz, легенева недостатність при COVID-19 не пов'язана з цитокіновим штормом. Надмірна реакція імунної системи на коронавірус виникає тільки у 4% хворих.