Вчені з'ясували, скільки COVID-19 і вірус грипу можуть жити на шкірі

Вони підтримали рекомендації ВООЗ щодо регулярного миття рук під час пандемії

Новий тип коронавірусу залишається активним на шкірі людини протягом дев'яти годин, що вп'ятеро довше, ніж вірус грипу.

Такого висновку дійшли японські вчені, підкресливши, що це вказує на важливість необхідності частого миття рук для боротьби з пандемією. Про їхнє дослідження пише портал MedicalXpress.

"Дев'ятигодинне виживання SARS-CoV-2 – штам вірусу, що викликає COVID-19, – на шкірі людини може збільшити ризик його контактної передачі порівняно з IAV – вірусом грипу A, у такий спосіб прискорюючи пандемію", – йдеться в повідомленні.

Миття рук важливе під час пандемії COVID-19 й епідсезону грипу, – вчені

Зазначається, що експеримент дослідники проводили на шкірі, взятої зі зразків розтину тіла померлого від коронавірусу пацієнта, приблизно через день після смерті.

Вчені підкреслили, що деактивувати COVID-19, як і грип, можна за 15 секунд за допомогою етанолу, що входить до складу дезінфікуючих засобів для рук.

"Триваліше виживання SARS-CoV-2 на шкірі збільшує ризик контактної передачі. Однак часте миття рук може знизити цей ризик", – кажуть фахівці.

Своєю науковою роботою вони підтримали рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо регулярного і ретельного миття рук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус може протікати у деяких людей без ознак хвороби. У такому разі потрібно потурбуватися про близьких і не забувати про елементарні правила: носити маску, мити руки і дотримуватися дистанції. Про це розповіла практикуюча дитяча ЛОР з 40-річним стажем Людмила Воронцова.

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