Вчені з'ясували, наскільки швидко може почати діяти вакцина проти COVID-19

Вакцина проти коронавірусу на основі мРНК, недавно схвалена регулювальними органами США, може забезпечити захист від інфекції протягом двох тижнів після введення першої дози.

Йдеться про препарат від американської компанії Moderna. Про це свідчать результати клінічного випробування, в якому взяло участь більш ніж 30 000 добровольців, передає журнал Nature.

Зазначено, що 18 грудня Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) видало дозвіл на екстрене використання цієї вакцини, виробленої у Кембриджі (штат Массачусетс).

Вакцина від Moderna на 94% ефективна в запобіганні симптоматичному COVID-19, – вчені зі США

Незабаром після цього Ліндсі Баден із Брігама і жіночої лікарні в Бостоні (Массачусетс), Хана Ель Сахль із медичного коледжу Бейлор у Г'юстоні (штат Техас) і їхні колеги опублікували результати випробування препарату на тисячах добровольців. Половина з 30 000 отримала дві дози плацебо, а інша – стільки ж доз Moderna з інтервалом у 28 днів.

За словами авторів дослідження, вакцина виявилася на 94% ефективна в запобіганні симптоматичному COVID-19, і попередній аналіз показує, що всього одна її доза також може забезпечити деякий захист від безсимптомного захворювання. Хоча 30 учасників випробування, у яких розвинувся важкий COVID-19, перебували в групі плацебо.

Підкреслюють, що майже половина добровольців, які отримали вакцину, після другої дози відчули головні болі. Це, кажуть вчені, нормальна реакція на препарат, а серйозних побічних ефектів від нього не було виявлено.

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