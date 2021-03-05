Вчені з'ясували, для кого вакцина від коронавірусу може бути ефективнішою

Британські вчені заявили, що вакцина від коронавірусу більш ефективна для молодих людей, ніж для літніх.

У Міністерстві охорони здоров'я Англії впевнені, що вакцинація може забезпечити більш надійний захист молодих вікових груп, пише Mirror. Це пов'язано також із тим, що у молодих людей менший ризик захворіти на коронавірус або померти від ускладнень хвороби.

Дослідження показали, що після вакцинації препаратом AstraZeneca кількість госпіталізацій серед осіб старших за 80 років стало значно менше.

"Ми змогли показати, що навіть якщо люди дійсно захворіють на COVID-19 після вакцинації, їхній ризик госпіталізації і смерті помітно знизиться", – сказала представниця МОЗ Мері Рамзі.

Британські експерти вважають, що вакцинація скоротить рівень захворюваності. Водночас після отримання двох доз препарату можна майже повністю зупинити передачу COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, американські вчені знайшли побічний ефект у вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna у вигляді шкірних висипань.