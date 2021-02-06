Вчені з'ясували, чи виживає коронавірус на поверхнях, до яких часто торкаються

Поверхні, до яких часто торкаються, зберігають коронавірус дуже погано.

Як пише Le Temps, про це йдеться в двох дослідженнях під керівництвом американських і британських учених за участю Швейцарського федерального інституту науки і технологій (EAWAG).

Поверхні, до яких часто торкаються, зберігають коронавірус дуже погано locks.ru

Вони показали, що ймовірність зараження SARS-CoV-2 через предмети, до яких торкаються багато людей, набагато нижча, ніж іншими шляхами.

Біологи протестували близько 350 зразків, узятих із квітня до червня 2020 року з поверхонь дверей магазинів, кришок сміттєвих контейнерів, клавіш банкоматів, заправних пістолетів і кнопок на пішохідних переходах.

У 29 зразках або 8% випадків дійсно був виявлений генетичний матеріал вірусу. Однак концентрації були настільки низькими, що, за оцінками вчених, вірогідність зараження через ці забруднені поверхні дуже мала – менше 5 випадків на 10 тисяч.

Учасники другого дослідження з'ясовували, наскільки ефективні дезінфекція поверхонь і миття рук для зниження ризику зараження.

Вони прийшли до висновку, що корисність дезінфекції точок дотику залежить від багатьох факторів і виявляється досить низькою, тоді як дезінфекція рук забезпечує універсальний захист і значно знижує ризик зараження.

Водночас для дослідження не бралися поверхні дотику, які можуть містити збудники захворювання протягом тривалого періоду, такі як столи і посуд у ресторанах.

"Імовірність того, що хтось кашляне або чхне на стіл і, отже, на його поверхні опиняться краплі з високою концентрацією вірусу, набагато вища, ніж для кнопки чи дверної ручки", – відзначається в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, раніше епідеміолог озвучив небезпеку дверних ручок, обмотаних бинтом з антисептиком.