Вчені з'ясували, чи може вітамін D захистити від коронавірусу

В інтернеті часто з'являлася інформація про те, що вітамін D може бути корисним для лікування або профілактики коронавірусу. У цьому є певна логіка, але поки жодне дослідження не довело, що високі дози вітаміну можуть захистити від COVID-19.

Однак майбутні дослідження можуть показати інші результати. Зараз вітамін D3 вже входить у протокол лікування коронавірусу, повідомляє ВВС News Україна.

Так, дослідження британських учених, опубліковане на сайті Національної медичної бібліотеки США, показало, що дефіцит вітаміну D може збільшувати тяжкість перебігу коронавірусної хвороби. Це призводить до більш високої смертності від COVID-19.

Водночас нове дослідження вчених з Університету Барселони показало, що зниження вітаміну D може бути також наслідком захворювання, а не його причиною. Його результати припускають, що вживання вітаміну зменшив кількість госпіталізацій на 80%, а смертність від коронавірусу – на 60%.

Результати дослідження активно поширювали в інтернеті. Але пізніше його об'єктивність поставили під сумнів через "занепокоєння щодо опису висновків". Авторитетний медичний журнал Lancet зараз розслідує ситуацію. Втім критика дослідження не привернула такої уваги в інтернеті, як його приголомшливі результати.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікар заявив, що БАДи не є лікарськими засобами, а інформація про те, що вони можуть полегшити або попередити коронавірусну інфекцію COVID-19, не має достовірного наукового підгрунтя. До того ж вітаміни C, D і цинк стали популярними в Україні.

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