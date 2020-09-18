Вчені зробили оптимістичну заяву про вроджений імунітет від COVID-19

Вроджений імунітет до COVID-19 може бути у більшої кількості жителів Землі, ніж вважалося раніше.

Його виявили у 20-50% осіб, які не контактували з коронавірусом, пише British Medical Journal з посиланням на шість досліджень.

Наприклад, взяті у американців аналізи крові в 2015-2018 роках показали, що у 50% з них був імунітет.

Також він виявлявся в містах, де фіксувалися спалахи COVID-19: в Нью-Йорку у 23% обстежених жителів, в Лондоні – у 18%, в Мадриді – у 11%.

У загальнонаціональних вибірках дослідники знайшли імунітет не більше ніж у 9% населення.

Вчені вважають, що це можна пояснити перехресним імунітетом, сформованим після контакту з іншими типами коронавірусів, в тому числі і на звичайну застуду.

Автор дослідження відзначив, що ці дані можуть змусити чиновників переглянути припущення про те, як вимірювати частку населення, сприйнятливого до коронавірусу. Зараз вони вважають, що антитіла є у невеликого відсотка людей. На підставі цього чиновники роблять висновки, що пандемія триватиме довго.

У публікації уточнюється, що контакт з вірусом не обов'язково призводить до зараження, а зараження – не обов'язково до хвороби. У той же час хвороба не обов'язково сприяє виробленню антитіл, які можна виявити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські вчені прийшли до висновку, що клітини людської імунної системи здатні зберігати інформацію про коронавіруси, тому в майбутньому вони зможуть знову відображати атаку цієї інфекції.

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