Вчені знайшли зв'язок між коронавірусом та інсультом

Вчені з Кембріджського університету встановили зв'язок між коронавірусом та інсультом – гострим порушенням мозкового кровообігу.

Як передає Lenta.ru, результати дослідження опубліковані в International Journal of Stroke.

Згідно з отриманими даними, пацієнти, заражені COVID-19, переживають інсульт в середньому на шість років раніше в порівнянні з іншими. Також було виявлено, що частка смертей при інсульті у людей з ковідом в два рази вище, ніж у неінфікованих хворих.

На думку фахівців, як мінімум кожен сотий заражений, якого госпіталізують, стикається з інсультом.

MedOboz раніше писав, що вчені виявили ознаку, яка дозволяє передбачити смерть від COVID-19. Вона пов'язана з пошкодженням серця.