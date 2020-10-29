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/ Пульмонологія

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Вчені знайшли зв'язок між коронавірусом та інсультом

1.5т
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Вчені з Кембріджського університету встановили зв'язок між коронавірусом та інсультом – гострим порушенням мозкового кровообігу.

Як передає Lenta.ru, результати дослідження опубліковані в International Journal of Stroke.

Згідно з отриманими даними, пацієнти, заражені COVID-19, переживають інсульт в середньому на шість років раніше в порівнянні з іншими. Також було виявлено, що частка смертей при інсульті у людей з ковідом в два рази вище, ніж у неінфікованих хворих.

На думку фахівців, як мінімум кожен сотий заражений, якого госпіталізують, стикається з інсультом.

MedOboz раніше писав, що вчені виявили ознаку, яка дозволяє передбачити смерть від COVID-19. Вона пов'язана з пошкодженням серця.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Англія
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