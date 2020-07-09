Вчені знайшли вірус, який викликає депресію

Японські вчені довели, що причиною депресії є вірус.

Як повідомив РИА Новости професор Медичного університету Дзікей Кадзухиро Кондо, фахівці досліджували шостий вірус герпесу, носіями якого є всі люди.

Цей вірус міститься зазвичай в крові, проте під час стресу може проявлятися і в слині. При такому розкладі він починає заражати нюхову цибулину в порожнині носа, а потім його ген виробляє протеїн SITH-1. У свою чергу, протеїн направляє в клітини цибулини кальцій, який їх в підсумку вбиває.

"Нюхова цибулина грає важливу роль в мозку, вона пов'язана і з емоціями. Тому коли клітини нюхової цибулини вмирають, це впливає і на емоції. Наприклад, накопичується стрес... Це є причиною депресії", – зазначив Кондо.

Вчені довели, що вірус викликає депресію pixabay.com

В ході дослідження вчені з'ясували, що при наявності у людини протеїну SITH-1 ризик виникнення депресії у неї зростав у 12 разів.

Даний білок був знайдений у 80% людей з підтвердженою депресією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зоряний півзахисник французького ПСЖ Анхель Ді Марія впав у депресію через коронавірус.