Вчені знайшли в крові провісник важких наслідків COVID-19

Низький рівень вмісту білка реналази в крові може передбачити гірші наслідки для здоров'я у пацієнтів із підтвердженим COVID-19.

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Такого висновку дійшла команда вчених із Єльської школи медицини (США). Про це повідомляє Daily Mail.

Варто зазначити, що реналаза (RNLS) – це недавно виявлений білок, який виділяється у кров із нирок і відіграє роль у регулюванні кров'яного тиску та боротьбі із запаленням.

Під час дослідження з'ясувалося, що пацієнти з більш низьким рівнем реналази на 68 відсотків частіше мають проблеми з диханням і вимагають підключення до апарату штучної вентиляції легень, ніж ті, у кого рівень RNLS вищий.

Крім цього, люди, госпіталізовані з нижчим рівнем вказаного білка, частіше помирали після ускладнень від COVID-19.

Вчені говорять, що просять про пришвидшене схвалення результатів їхнього дослідження Управлінням з контролю за продуктами та ліками США (FDA), щоб з'ясувати, чи можна використовувати білкові "ін'єкції" у лікуванні важкохворих пацієнтів із коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у людей, які страждають на захворювання підшлункової залози, було виявлено новий симптом, що може бути пов'язаний із проявом коронавірусної інфекції.

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