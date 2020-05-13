Учені віднайшли "секретний інгредієнт" для ефективної вакцини проти COVID-19

В Австралії вчені повідомили, що, можливо, вони віднайшли "секретний інгредієнт" для ефективної вакцини проти малярії, який допоможе в боротьбі з COVID-19.

Дослідження провели в Інституті Пітера Догерті в Мельбурнському університеті, передає Daily Mail.

"Наша вакцина підсилює армію клітин-кілерів, які потім можуть знищити заражені малярією клітини. Тож це зовсім інший підхід. І це надзвичайно ефективно", – розповіла співавторка дослідження Ірина Камінскі.

Пандемія COVID-19

Учені віднайшли білок, який розпізнає імунна система.

"Ми можемо використовувати цей білок для інформування імунної системи про те, що це білок малярії, і його треба знищити. За допомогою декількох прийомів можна створити захисний імунітет у легенях. Так, можемо використовувати цю стратегію для створення клітин-кілерів, які готові й чекають чогось на кшталт вірусу COVID-19, щоб заразити легені та знищити його до того, як він дійсно закріпиться", – зазначила вона.

Також повідомляється, що Австралійська організація наукових і промислових досліджень Співдружності (CSIRO) прискорила тестування двох вакцин-кандидатів із США й Великобританії.

Зазвичай тестування вакцини триває близько двох років, але в умовах пандемії COVID-19 цей процес прискорили.

"Очікується, що тестування триватиме близько трьох місяців", – заявив представник CSIRO.

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