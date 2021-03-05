Учені знайшли побічний ефект у вакцини від коронавірусу Moderna. Фото

Карина Бондаренко Пульмонологія 06:12, 5.03.2021 Оновлено: 07:55, 5.03.2021

Американські вчені знайшли побічний ефект у вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna у вигляді шкірних висипань.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в New England Journal of Medicine. Реакція організму на препарат включає почервоніння, ущільнення і хворобливість у місці ін'єкції (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

З'ясувалося, що відтерміновані побічні ефекти спостерігалися у 244 із 30 420 учасників (0,8%) після першої дози вакцини і у 68 учасників (0,2%) після другої дози. Зазвичай це проходило протягом наступних 4-5 днів.

Побічний ефект вакцини Moderna.
nejm.org

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, існує шість протипоказань до вакцинації від коронаірусу. Серед них – важкі алергічні реакції, гострі захворювання і вагітність.

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Здоров'я Пульмонологія

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